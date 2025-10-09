Agricultura rep el primer lot de vacunes per començar a immunitzar el bestiar de l'Alt Empordà contra la Dermatosi
Un equip de professionals injectaran els vials "amb la màxima celeritat"
El Departament d'Agricultura ha rebut el primer lot de vacunes per començar a immunitzar el bestiar de l'Alt Empordà contra la Dermatosi Nodular. El conseller del ram, Òscar Ordeig, ha anunciat a través d'una piulada l'arribada dels vaccins i ha assegurat que els professionals els començaran a vacunar els animals "amb la màxima celeritat". Segons va informar la Conselleria, primer s'immunitzarà el bestiar situat a 20 quilòmetres dels tres brots detectats. D'una banda, un equip de veterinaris aniran des de les granges que han donat positiu cap enfora. I, d'altra banda, posaran les injeccions des del radi de 20 quilòmetres cap endins. Quan arribi la segona remesa de vacunes, s'injectaran a tots els bovins situats a un radi de 50 quilòmetres.
