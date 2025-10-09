Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Agricultura rep el primer lot de vacunes per començar a immunitzar el bestiar de l'Alt Empordà contra la Dermatosi

Un equip de professionals injectaran els vials "amb la màxima celeritat"

Vaques en una explotació lletera de les comarques gironines

Vaques en una explotació lletera de les comarques gironines / Xavier Pi (ACN)

ACN

ACN

El Departament d'Agricultura ha rebut el primer lot de vacunes per començar a immunitzar el bestiar de l'Alt Empordà contra la Dermatosi Nodular. El conseller del ram, Òscar Ordeig, ha anunciat a través d'una piulada l'arribada dels vaccins i ha assegurat que els professionals els començaran a vacunar els animals "amb la màxima celeritat". Segons va informar la Conselleria, primer s'immunitzarà el bestiar situat a 20 quilòmetres dels tres brots detectats. D'una banda, un equip de veterinaris aniran des de les granges que han donat positiu cap enfora. I, d'altra banda, posaran les injeccions des del radi de 20 quilòmetres cap endins. Quan arribi la segona remesa de vacunes, s'injectaran a tots els bovins situats a un radi de 50 quilòmetres.

