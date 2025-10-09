Comença la vacunació contra la Dermatosi Nodular Contagiosa a les granges de l'Alt Empordà
El Departament d'Agricultura preveu l'arribada d'un segon lot de vacunes a finals d'aquesta setmana
Alba Mor (ACN)
Lleida
El Departament d'Agricultura ha començat aquest dijous la vacunació de bestiar de granges de l'Alt Empordà contra la Dermatosi Nodular Contagiosa. Així ho ha dit la directora general d'Agricultura i Ramaderia, Rosa Altisent, qui ha concretat que primer s'immunitzaran els animals d'explotacions situades a 5 quilòmetres al voltant del focus d'infecció i, de manera paral·lela, les granges situades al límit del primer radi de 20 quilòmetres d'on es va detectar el primer cas. Així mateix, Altisent ha explicat que de cara a finals d'aquesta setmana arribarà un segon lot de vaccins. D'altra banda, la directora d'Agricultura també ha apuntat que ha ja començat el procés d'indemnització a les explotacions afectades per la malaltia.
