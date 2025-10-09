Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Comença la vacunació contra la Dermatosi Nodular Contagiosa a les granges de l'Alt Empordà

El Departament d'Agricultura preveu l'arribada d'un segon lot de vacunes a finals d'aquesta setmana

Imatge d'arxiu d'unes vaques amb dermatosi nodular contagiosa.

Imatge d'arxiu d'unes vaques amb dermatosi nodular contagiosa. / Tsviatko Alexandrov

Alba Mor (ACN)

Lleida

El Departament d'Agricultura ha començat aquest dijous la vacunació de bestiar de granges de l'Alt Empordà contra la Dermatosi Nodular Contagiosa. Així ho ha dit la directora general d'Agricultura i Ramaderia, Rosa Altisent, qui ha concretat que primer s'immunitzaran els animals d'explotacions situades a 5 quilòmetres al voltant del focus d'infecció i, de manera paral·lela, les granges situades al límit del primer radi de 20 quilòmetres d'on es va detectar el primer cas. Així mateix, Altisent ha explicat que de cara a finals d'aquesta setmana arribarà un segon lot de vaccins. D'altra banda, la directora d'Agricultura també ha apuntat que ha ja començat el procés d'indemnització a les explotacions afectades per la malaltia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
  2. Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?
  3. El calvari d'un veí de Vidreres per a una operació de pròstata: gairebé dos anys d'ingressos i dolor físic i emocional
  4. Girona abaixa la taxa d'escombraries a un 78% dels habitatges el 2026
  5. El ministre Marlaska diu que a Catalunya es fan més exàmens de conduir perquè hi ha més suspensos
  6. Aquests són els municipis gironins que ofereixen places pels viatges de l'Imserso
  7. Per què hi ha cues davant les agències de viatges?
  8. L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut

Comença la vacunació contra la Dermatosi Nodular Contagiosa a les granges de l'Alt Empordà

Comença la vacunació contra la Dermatosi Nodular Contagiosa a les granges de l'Alt Empordà

Un cartell avisa d'una actuació prevista a Girona pel... 2024

Un cartell avisa d'una actuació prevista a Girona pel... 2024

L’empatia d’Íñiguez amb la recuperació de Bibby: «Tornarà quan estigui realment bé»

L’empatia d’Íñiguez amb la recuperació de Bibby: «Tornarà quan estigui realment bé»

Pep Busquets: «Guanyar a Fontajau ha de continuar sent complicat»

Pep Busquets: «Guanyar a Fontajau ha de continuar sent complicat»

Jordi Cruz, xef, 47 anys: "El truc per aconseguir el biquini perfecte: un exterior cruixent i daurat, amb un interior suau i perfectament fos"

Jordi Cruz, xef, 47 anys: "El truc per aconseguir el biquini perfecte: un exterior cruixent i daurat, amb un interior suau i perfectament fos"

L’hongarès László Krasznahorkai, mestre de l’apocalipsi, guanya el Nobel de literatura 2025

L’hongarès László Krasznahorkai, mestre de l’apocalipsi, guanya el Nobel de literatura 2025

El gironí Rai Roca es converteix en el nou president de l’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics

El gironí Rai Roca es converteix en el nou president de l’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics

Descobriment: aquest aliment t'ajudarà a reduir els nivells de sucre en sang

Descobriment: aquest aliment t'ajudarà a reduir els nivells de sucre en sang
Tracking Pixel Contents