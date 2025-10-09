Successos
Garrigàs denuncia actes vandàlics durant la Festa Major: "Els responsables són persones vingudes de fora"
L'Ajuntament explica que "s'han registrat diverses incidències, com ara cops a portes de domicilis, desperfectes en mobiliari urbà i privat, acumulació de brutícia i altres accions"
L'Ajuntament de Garrigàs ha denunciat que el municipi va patir actes incívics i vandàlics durant la nit de dissabte passat, en el marc de la Festa Major. "S'han registrat diverses incidències, com ara cops a portes de domicilis, desperfectes en mobiliari urbà i privat, acumulació de brutícia i altres accions que han alterat el descans i la convivència veïnal", explica el consistori a través d'un comunicat. Els fets van tenir lloc, especialment, a la plaça i als carrers del centre del poble.
El consistori assegura que, segons les informacions recollides, "els responsables d'aquests fets no són joves del municipi, sinó persones vingudes de fora que van assistir a la festa". En aquest sentit, destaca que "els joves de Garrigàs tenen una actitud positiva i compromesa amb el poble, participant activament com a voluntaris en diverses activitats municipals. És important reconèixer la seva implicació i evitar generalitzacions que puguin perjudicar injustament la seva imatge".
Des de l'Ajuntament han expressat la seva "preocupació" i "rebuig", i han condemnat els fets. "Entenem que durant la Festa Major les nits s'allarguen i que cal una certa tolerància, però aquesta celebració no pot ser mai una excusa per a la provocació, la molèstia intencionada o l'alteració del benestar veïnal. Ha de ser un espai de trobada i convivència per a tothom", remarquen. Per tot això, el consistori assegura que "continuarà treballant per adequar espais pensats per a les necessitats dels joves, i mentrestant apel·la a la responsabilitat col·lectiva per promoure el respecte i el benestar de tothom".
"Malestar acumulat"
Alhora, des del consistori es remarca que "els fets de dissabte han evidenciat un malestar acumulat, ja que durant els mesos d'estiu són habituals les queixes pel soroll en hores nocturnes, especialment a la plaça, punt de reunió dels joves del poble. Tot i que és important que disposin d'espais per socialitzar, cal garantir un equilibri que afavoreixi la convivència i el respecte pel descans veïnal", afirmen. Per això, "demanem comprensió, paciència i col·laboració per seguir construint plegats un poble respectuós, segur i acollidor", conclouen.
Finalment, el consistori recorda que davant qualsevol acte vandàlic cal trucar immediatament al 112 perquè els Mossos d'Esquadra puguin actuar, ja que el municipi no disposa de servei de policia local.
