El Gremi de la Pagesia engega una iniciativa solidària per repoblar les granges afectades per la Dermatosi

Creen una borsa d'animals per connectar els ramaders que puguin oferir bestiar als afectats

Dues vaques en una fotografia d'arxiu.

Dues vaques en una fotografia d'arxiu. / Europa Press

ACN

ACN

El Gremi de la Pagesia Catalana ha engegat una iniciativa solidària per ajudar a repoblar d'animals les granges que han hagut de sacrificar el seu ramat a causa la Dermatosi Nodular. Amb el nom 'Repoblem les granges afectades', han creat una borsa d'animals per connectar els ramaders que ofereixin bestiar amb els pagesos afectats, que ara han de començar de zero. Els interessats en participar-hi han d'indicar el tipus d'animal, la quantitat i les condicions de l'oferta, sigui per venda o per donació. "Aquesta col·laboració és fonamental per garantir la continuïtat de moltes explotacions familiars", han recalcat. Fins ara, s'han trobat tres focus de contagis en tres granges l'Alt Empordà i s'han hagut de sacrificar un total de 655 animals.

Crear una borsa d'animals per ajudar els ramaders afectats per la Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) a tornar a començar la seva activitat. Aquest és l'objectiu de la iniciativa 'Repoblem les granges afectades', que ha engegat el Gremi de la Pagesia Catalana.

Segons han indicat en un comunicat, el projecte neix "com a resposta col·lectiva del sector per fer front a les conseqüències econòmiques i productives de la malaltia". Així, el Gremi coordinarà un registre per connectar els pagesos que ofereixin bestiar amb els ramaders que ara hauran de començar de zero.

Els interessats en participar es poden posar en contacte amb els impulsors a través del telèfon 680 20 76 73 o enviant un correu electrònic a admin@gremipagesiacatalana.cat. Han d'especificar quin tipus d'animal poden lliurar (edat, raça, estat), la quantitat disponible i les condicions de l'oferta, sigui per venda o per donació.

El Gremi ha subratllat que "la bioseguretat i la solidaritat" són les eines clau per superar aquesta crisi. "Aquest esforç conjunt demostra la fortalesa i la resiliència del sector ramader català i la seva capacitat per unir-se en moments de dificultat", han remarcat.

La DNC ha afectat, fins ara, tres granges de l'Alt Empordà. El primer brot es va confirmar el passat dissabte en una explotació de Castelló d'Empúries i va obligar a sacrificar 123 animals. El segon es va detectar el dilluns a Peralada (on hi havia 270 caps de bestiar); i el tercer, aquest dimecres, en una explotació també de Castelló d'Empúries on hi havia 262 bovins.

