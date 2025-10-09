L'Escala tindrà servei de wifi públic al nucli antic
El projecte, impulsat en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística amb un import de 53.513 euros, ha de contribuir a l’alleujament de la manca de cobertura mòbil a la zona
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Escala ha aprovat definitivament el Projecte tècnic per a la construcció i desplegament d’una xarxa de punts d’accés wifi públic al nucli antic de l’Escala, en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions, per un import d’execució per contracte, de 53.513,79 euros. Aquesta acció ha de contribuir a l’alleujament de la manca de cobertura mòbil a la zona.
Entre les divuit accions incloses en el projecte Next Generation de Sostenibilitat Turística, que va ser atorgat a l’Ajuntament de l’Escala, hi ha inclosa la instal·lació de 43 punts de connexió wifi a la zona del nucli antic. "Amb aquesta acció, es reforça un dels eixos principals del Next Generation, el de transició digital. Millorant la connectivitat es millorarà la comoditat i l’experiència turística dels nostres visitants. Tot i això, els primers usuaris i beneficiaris en seran els escalencs i escalenques", diu el regidor de Promoció econòmica i turística, Martí Guinart.
