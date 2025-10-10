Absolt un dels acusats del crim de Cabanelles i el jurat popular declara el segon processat culpable d'assassinat
El fiscal i l'acusació particular demanen 22 anys i mig de presó
Absolt un dels acusats de matar l'home trobat al voral d'una carretera a Cabanelles el 28 de febrer del 2021. El jurat popular l'ha declarat no culpable perquè considera, per set vots a dos, que no va participar en la pallissa mortal a la víctima, que va començar durant una festa en una casa de Vilafant. El veredicte considera que l'altre processat, Florin Petcu, és l'únic autor del crim. L'han declarat culpable d'assassinat perquè sostenen que la víctima no es va poder defensar i que li va fer patir una "agonia innecessària" quan el va "abandonar a la intempèrie" a la carretera. Li aprecien l'atenuant per haver consumit alcohol i drogues. Fiscal i acusació particular demanen 22 anys i mig de presó i la defensa la pena mínima.
El jurat popular considera que un dels dos acusats va ser qui va propinar la pallissa mortal a la víctima, però ha declarat "no culpable" l'altre processat.
A l'hora d'argumentar l'absolució, amb set vots a favor i dos en contra, el jurat ha remarcat que no hi ha proves que avalin la seva participació en els fets, tal com sostenia la defensa encapçalada pel lletrat Joaquim Bech de Careda, i el mateix acusat, que va admetre que va ser un "covard" perquè no va ser "capaç" d'aturar l'altre acusat.
El jurat, però, subratlla que, tot i que no va atacar la víctima, "sí que va tenir una participació indirecta important en el succés". De fet, el veredicte assenyala que l'haurien considerat culpable dels delictes d'encobriment i omissió del deure de socors, però no ho han fet perquè no n'estava acusat: "La geolocalització i les imatges de les càmeres de seguretat l'ubiquen permanentment en el lloc de tots els fets, podent haver auxiliat la víctima trucant a la policia o traslladant-la a l'hospital quan encarar estava amb vida". "A més, un cop ocorreguts els fets i havent sigut testimoni directe dels fets, va abandonar el país temporalment sense denunciar-ho", ha afegit el jurat.
A l'hora d'absoldre, el jurat ha recollit que l'altre acusat, autor confés del crim, el va exculpar i també que tant els testimonis de la festa com els missatges posteriors avalen que Florin Petcu és "l'únic autor" dels fets.
El tribunal popular conclou, en aquest punt per unanimitat, que la tarda-nit del 27 de febrer del 2021 el soci del taller mecànic de la víctima va organitzar una festa al seu domicili, situat al camí Vell d'Avinyonet de Vilafant. Petcu i la víctima van coincidir a la celebració.
Ja la matinada del dia 28 de febrer, l'acusat va "propinar a la víctima una bateria de cops forts per tot el cos". Al judici els testimonis i els acusats han assenyalat que la disputa va començar per una discussió relacionada amb la droga que consumien. Segons el jurat, l'atac va ser tan virulent que li va trencar el braç esquerre a la víctima.
El jurat avala que la víctima no va tenir cap possibilitat de defensar-se perquè l'acusat era exbojedor professional i això li donava "una superioritat clara".
Cap a dos quarts de quatre de la matinada, el processat va decidir traslladar la víctima amb cotxe fins a Cabanelles, on va "llançar el cos" al voral de la carretera.
"Novament, amb intenció d'acabar amb la seva vida i sabent que no es podia defensar de cap manera arran dels cops que havia rebut prèviament, li va infligir diversos talls al coll i el va abandonar a la intempèrie", ha resolt el tribunal popular.
L'han declarat culpable d'un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament. El jurat ha assenyalat que l'acusat va causar "una agonia i patiment absolutament innecessari" a la víctima: "Segons el mateix relat de l'acusat, el va abandonar a la intempèrie encara amb vida, en estat inconscient i agonitzant fins a la seva mort final per xoc posttraumàtic".
El veredicte li aprecia l'atenuant per consum d'alcohol i drogues basant-se en els testimonis de la festa que acrediten que tenia les capacitats lleument afectades per la ingesta de tòxics.
22 anys i mig de presó
Després de la lectura del veredicte, el magistrat president ha dissolt el jurat i el fiscal i les parts han fet la petició de pena. El fiscal Jerónimo Gómez i l'advocat de la família de la víctima, Sergio Noguero, han sol·licitat 22 anys i mig de presó. La defensa ha demanat la pena mínima tenint en compte que el jurat popular ha apreciat l'atenuant.
El judici, que s'ha fet a la secció tercera de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.
