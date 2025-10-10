Estafa
Alerta per un possible cas de frau a Roses arran dels problemes amb la qualitat de l'aigua
Agbar i la Policia Local han detectat persones que truquen o es presenten als domicilis per fer, de manera fraudulenta, suposades anàlisis de l’aigua o revisions de la instal·lació interior de les llars
L’Ajuntament de Roses ha alertat d’un possible cas de frau arran de l’episodi d’alteració dels paràmetres del sistema de potabilització de l’aigua al municipi. Segons ha informat el consistori a través de les xarxes socials, Agbar i la Policia Local de Roses han detectat persones que truquen o es presenten als domicilis per fer, de manera fraudulenta, suposades anàlisis de l’aigua o revisions de la instal·lació interior de les llars.
Agbar ha precisat que es tracta de personal aliè a l’empresa i que aquestes actuacions corresponen a falses revisions per les quals es cobra una quantitat econòmica.
L’Ajuntament de Roses recorda que no ha autoritzat cap empresa per dur a terme estudis sobre la qualitat de l’aigua i que aquest tipus de gestions no es fan sense un comunicat oficial previ. Per això, es recomana demanar sempre la identificació professional de qualsevol persona que s’hi presenti i, en cas de dubte, trucar a la Policia Local o a l’empresa gestora de l’aigua per denunciar aquestes pràctiques fraudulentes.
Problemes amb la qualitat de l'aigua
Cal recordar que Roses ha detectat problemes amb la qualitat de l'aigua i recomana no consumir-la directament de l'aixeta, ja que s'han detectat trihalometans (THM), que han superat de forma esporàdica el límit legal.
Els gestors de la xarxa d’abastament d’aigua potable ja estan duent a terme actuacions, però es preveu que no finalitzaran a principis de desembre. Fins a la implantació d'aquestes, les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de mesures a adoptar en cas d’ús d’aigua de l’aixeta són les següents:
- Bullir (en un lloc ventilat o amb extractor) durant 1 minut l’aigua que es vulgui utilitzar per a preparar aliments, o per beure després de deixar-la refredar. Escalfar l’aigua també redueix l’exposició a aquests compostos, però, depenent de la temperatura, requereix més temps.
- Guardar l’aigua de l’aixeta en un lloc ventilat durant unes 24 hores en una gerra oberta o un envàs que permeti l’eliminació, per la volatilització, d’aquests compostos abans de consumir-la.
- Reduir el temps de les dutxes i els banys en espais poc ventilats.
- Ventilar els banys i les cuines.
L’Ajuntament de Roses assegura que ha posat en marxa actuacions de “xoc” per corregir fluctuacions en la qualitat de l’aigua de consum detectades durant la tardor passada, associades a la sequera. Segons el consistori, el concessionari AGBAR ha buidat i fet una neteja extraordinària del dipòsit de Muralles —el principal de distribució— i hi ha instal·lat un sistema d’aireació per afavorir l’evaporació dels THM. Paral·lelament, s’ha millorat la distribució de la cloració amb més punts a la xarxa.
En paral·lel, el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona treballa en noves inversions a la potabilitzadora d’Empuriabrava. El pla preveu la posada en marxa d’una planta d’ultrafiltració per millorar el tractament de l’aigua procedent de l’embassament de Darnius-Boadella.
La nota municipal atribueix l’increment de THM al context de sequera persistent, que aporta a la planta aigua amb més matèria orgànica, i al fet que el Consorci no ha pogut utilitzar enguany l’aigua subterrània dels pous de Gallinera (Castelló d’Empúries) arran d’un acte vandàlic a l’abril que els va deixar fora de servei.
Els trihalometans són subproductes de la desinfecció que es formen quan la matèria orgànica reaccionen amb el clor. El límit legal vigent a l’Estat per als THM totals és de 100 μg/L, mentre que les guies de l’OMS estableixen valors de referència orientatius. A Roses, segons el comunicat, els pics s’han produït de manera puntual.
