Figueres crearà una Oficina Antiocupació per assessorar els veïns afectats
L'alcalde, Jordi Masquef, també ha aprovat un protocol per actuar "de manera ràpida i efectiva" en casos d'ocupació
L'Ajuntament de Figueres crearà una Oficina Antiocupacions per informar i acompanyar els veïns afectats. El nou organisme podrà buscar la propietat i demanar-li que posi una denúncia. L'objectiu és intentar prevenir les ocupacions il·legals i, alhora, facilitar que es pugui actuar en les primeres hores. El batlle, Jordi Masquef, ho va anunciar al ple municipal, després de donar compte del nou protocol davant d'ocupacions que s'havia aprovat via decret d'alcaldia. La instrucció estableix els procediments que s'han de seguir per actuar de "manera ràpida i efectiva". D'altra banda, també es va anunciar la creació d'una nova regidoria de la Llengua Catalana per garantir els drets lingüístics i fomentar l'ús del català a la ciutat.
L'Ajuntament de Figueres ha assenyalat que l'objectiu de l'Oficina Antiocupacions és que els ciutadans sàpiguen a on poden anar si uns intrusos accedeixen a un domicili aliè. D'aquesta manera, es farà un acompanyament integral: s'informarà dels passos a seguir i es buscarà els propietaris perquè posin una denúncia. La intenció és evitar les ocupacions il·legals que hi ha al municipi i que la policia pugui actuar-hi en les primeres hores.
L'alcalde, Jordi Masquef, ho va anunciar durant la sessió del ple municipal d'aquest dijous, després de donar compte del nou protocol davant d'ocupacions que es va aprovar via decret d'alcaldia el passat 18 de setembre.
La instrucció s'ha redactat a partir dels acords assolits pels magistrats de l'Audiència de Girona, que van unificar els criteris per facilitar i agilitzar el desallotjament d'habitatges acabats d'ocupar. La llei permet a la policia actuar durant les primeres hores sense necessitat de tenir una ordre judicial.
El protocol figuerenc exposa que l'ocupació il·legal de propietats "ha experimentat un increment significatiu en els darrers anys, generant una alarma social i un gran nombre de denúncies"; i pot derivar en "conflictes de convivència i problemes d'ordre públic". "Genera inseguretat, pèrdua de béns i un impacte negatiu en la convivència ciutadana", s'argumenta en el document.
L'objectiu del protocol és establir uns procediments "precisos, respectuosos i alineats amb la legislació vigent", per actuar de manera ràpida i efectiva davant de casos d'ocupació il·legal.
Pautes per a la Guàrdia Urbana
La instrucció també recull quines pautes de treball han de seguir els agents de la Guàrdia Urbana davant d'aquest tipus de delictes. Per exemple, estableix que primer s'haurà de dialogar amb les persones que ocupin un immoble. Si hi ha resistència activa, aleshores els policies hauran de valorar la seva detenció per un delicte de desobediència o d'atemptat contra l'autoritat. Així mateix, hauran de requerir al propietari que adopti mesures per evitar una nova ocupació.
Per últim, el protocol dicta que l'amo d'una finca ocupada "no té l'obligació de mantenir l'alta dels subministraments". I, si escau a tallar-los, "en cap cas es pot considerar un delicte de coaccions".
Garantir els drets lingüístics dels figuerencs
Durant la sessió ordinària del ple municipal, també es va donar comptes de la creació de la regidoria de Llengua Catalana. La finalitat és garantir els drets lingüístics dels figuerencs, fomentar l'ús del català a la ciutat, i conscienciar la ciutadania del fet que es tracta de la llengua pròpia i habitual del país.
La nova regidoria s'integrarà dins l'àrea de Cultura, i l'assumirà el segon tinent d'alcalde, Josep Maria Bernils. A més, treballarà de forma coordinada amb el Consorci de Normalització Lingüística i amb altres entitats i col·lectius socials.
Un dels primers encàrrecs que tindrà és la redacció del Pla local per la llengua catalana, que ha de concretar les accions que s'impulsaran per promoure l'ús del català "en tots els àmbits a l'abast de l'Ajuntament".
