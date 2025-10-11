Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Portes obertes al Museu de la Moto Vicenç Folgado pels 25 anys

Assitents a la jornada del 25è aniversari al Museu de la Moto Vicenç Folgado després de les descoberta de la placa amb l'alcalde de l'Escala.

Assitents a la jornada del 25è aniversari al Museu de la Moto Vicenç Folgado després de les descoberta de la placa amb l'alcalde de l'Escala. / Basili Gironès

Redacció

L'Escala

El Museu de la Moto Vicenç Folgado de l’Escala ha celebrat aquest dissabte el seu 25è aniversari amb una jornada especial de portes obertes i ha permès als visitants descobrir la col·lecció permanent de motocicletes clàssiques que conserva.

La jornada ha culminat amb un acte commemoratiu a l’entrada, presidit per l’alcalde, que ha permès descobrir una placa en homenatge als 25 anys de l’equipament.

Durant anys, Vicenç Folgado va ser una figura destacada en les competicions de motor, on va obtenir nombrosos trofeus i reconeixements. Aquella experiència va marcar el seu camí com a restaurador, una faceta que ha desenvolupat amb passió i respecte pel patrimoni automobilístic.

El 1999 va inaugurar el Museu de la Moto de l’Escala per compartir la seva col·lecció de més de cent motocicletes i vehicles antics restaurats per ell mateix, convertint l’espai en un referent per als amants del motor clàssic.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents