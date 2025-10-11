Portes obertes al Museu de la Moto Vicenç Folgado pels 25 anys
Redacció
El Museu de la Moto Vicenç Folgado de l’Escala ha celebrat aquest dissabte el seu 25è aniversari amb una jornada especial de portes obertes i ha permès als visitants descobrir la col·lecció permanent de motocicletes clàssiques que conserva.
La jornada ha culminat amb un acte commemoratiu a l’entrada, presidit per l’alcalde, que ha permès descobrir una placa en homenatge als 25 anys de l’equipament.
Durant anys, Vicenç Folgado va ser una figura destacada en les competicions de motor, on va obtenir nombrosos trofeus i reconeixements. Aquella experiència va marcar el seu camí com a restaurador, una faceta que ha desenvolupat amb passió i respecte pel patrimoni automobilístic.
El 1999 va inaugurar el Museu de la Moto de l’Escala per compartir la seva col·lecció de més de cent motocicletes i vehicles antics restaurats per ell mateix, convertint l’espai en un referent per als amants del motor clàssic.
- Alerta dels Mossos d’Esquadra: coneix la nova estafa per SMS que pot buidar-te el compte bancari
- Aquests són els cinc millors hotels de Girona segons la Guia Michelin
- S'enfonsa una embarcació de pesca que s'havia encallat en unes roques a Sant Feliu de Guíxols
- Els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Polèmica pel disseny guanyador del got de Fires de Girona que reivindica el suport al poble palestí
- Descobriment: aquest aliment t'ajudarà a reduir els nivells de sucre en sang
- Compte: Els 10 hàbits que el teu gos detesta, encara que els facis cada dia sense adonar-te’n
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?