Rescaten un caçador de 31 anys després de caure per un precipici de 10 metres a Albanyà

Els Bombers l'han extret amb l'helicòpter i el SEM l'ha evacuat al Trueta

Un helicòpter de Bombers en una imatge d'arxiu

Eva Batlle

Albanyà

Un caçador de 31 anys ha resultat ferit aquest dissabte al voltant de tres quarts d'una després de caure per un precipici de 10 metres d’altura a Albanyà mentre anava en grup.

L’accident ha requerit la intervenció dels Bombers, que han activat un helicòpter amb els GRAE d’Olot per al rescat.

Un cop localitzat, l’equip de rescat l’ha assegurat i traslladat amb llitera fins al cim del mitjà aeri. Segons els Bombers, l’home es queixava de dolor a la cadera i en una cama.

El ferit ha estat portat fins al parc de Bombers d’Olot, on una ambulància del SEM l’esperava per traslladar-lo a l’hospital Josep Trueta de Girona, on s’avaluarà la gravetat de les seves ferides.

