Mig centenar de persones es manifesten a Colera per defensar un camí tradicional cap a Port Joan

El sender, que uneix el mirador dels Canons amb la cala de Port Joan, travessa una finca privada i ara el volen tancar

Una pancarta reclamant l'accés als camins de ronda

Una pancarta reclamant l'accés als camins de ronda / ACN

Berta Artigas Fontàs (ACN)

Colera

Una cinquantena de persones s'han concentrat aquest matí al port de Colera (Alt Empordà) per reclamar que no es tanqui un camí que connecta el mirador dels Canons amb la cala de Pont Joan. Es tracta d'un sender tradicional que passa per dins d'una propietat privada, però que sempre ha estat obert a veïns i excursionistes.

Els manifestants denuncien que, arran d'unes obres, la propietat el vol tancar al pas, una decisió que consideren contrària a la llei de Costes i al criteri de la Generalitat. Com a acte de protesta, han cobert els cartells de prohibició que ha posat la propietat i a crits de "Mateu, això no és teu!" han recorregut el camí fins arribar a la cala.

