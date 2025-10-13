Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una bossa deixada al voral delata un cultiu de marihuana al bosc a Darnius

Els Mossos van localitzar un cultiu en una àrea boscosa formada per 450 plantes i 600 més de tallades i en procés d’assecament

Les plantes de marihuana assecant-se a Darnius.

Les plantes de marihuana assecant-se a Darnius. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Eva Batlle

Darnius

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de la Jonquera van detenir el 9 d’octubre tres homes, d’entre 45 i 57 anys, després de descobrir un cultiu de marihuana al bosc de Darnius.

Cap al migdia, una patrulla que feia patrullatge preventiu per la carretera N-II va veure un vehicle aturat i un home deixant una bossa negra al voral. En adonar-se de la presència policial, va pujar ràpidament al cotxe.

Atès aquest comportament sospitós, la patrulla es va apropar i va identificar els tres ocupants del cotxe. Els agents van escorcollar el vehicle i van detectar una forta olor de marihuana, així com objectes com una lona, sabatilles i tenalles. La bossa negra que havien deixat al voral contenia tisores de podar, bosses d’escombraries i menjar.

La plantació de marihuana de Darnius.

La plantació de marihuana de Darnius. / Mossos d'Esquadra

A partir d’això, els Mossos van iniciar una recerca per la zona boscosa propera on es va localitzar una plantació de marihuana amb 450 plantes i unes 600 més tallades i en procés d’assecament.

Els tres homes, sense antecedents, van ser detinguts per un delicte contra la salut pública.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents