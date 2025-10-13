Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Caçats amb 10 quilos d’haixix al pàrquing d’un centre comercial de la Jonquera

Els agents van interceptar els homes després que els vigilants de seguretat els sorprenguessin fent l'intercanvi i els retinguessin

Les peces d'haixix dins el maleter d'un del vehicles de la Jonquera

Les peces d'haixix dins el maleter d'un del vehicles de la Jonquera / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Eva Batlle

La Jonquera

Els Mossos d’Esquadrahan detingut dos homes amb 10 quilos d’haixix al pàrquing d’un centre comercial de la Jonquera.

Els fets van passar el 9 d’octubre, cap a quarts de sis de la tarda, quan agents de la comissaria de la Jonquera van ser alertats de dos homes que estaven fent un intercanvi d’objectes al pàrquing.

Van ser els vigilants de seguretat els primers a sorprendre els individus. Quan aquests van veure els vigilants, van intentar fugir corrents, però van ser retinguts.

Els 10 quilos d'haixix requisats pels Mossos

Els 10 quilos d'haixix requisats pels Mossos / Mossos d'Esquadra

Els Mossos van identificar els dos homes i els vehicles amb què es desplaçaven que tenien aparcats al centre comercial. Al maleter d’un dels cotxes es van localitzar 10 paquets d’haixix, d’un quilo cadascun. Els dos detinguts, sense antecedents, van ser arrestats per un delicte contra la salut pública.

Notícies relacionades i més

Els mateix migdia, agents de la Jonquera van enxampar tres homes amb una plantació de marihuana en un bosc de Darnius.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents