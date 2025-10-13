Palau-saverdera porta dues setmanes sense metge
Els veïns demanen restablir el servei mèdic i augmentar els dies de visita a la setmana
Els veïns del municipi de Palau-saverdera denuncien haver passat dues setmanes sense metge al seu consultori mèdic i demanen restablir el servei mèdic i augmentar els dies de visita a la setmana, ja que només en tenen tres. L'alcalde palauenc, Miquel Serra Trulls, va interpel·lar al director del Centre d'Atenció Primària (CAP) de Roses per expressar-li la seva preocupació pel problema del metge i tenen prevista una pròxima reunió per mirar què ha passat i buscar alguna solució.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Aquests són els municipis gironins amb una renda mitjana més elevada
- Colmado Singular: La botiga de queviures més extraordinària
- Les càpsules de cafè és l’impropi que més destaca a l’orgànica de Girona
- La Seguretat Social adverteix: si guanyes 300 euros al mes hauràs de donar-te d’alta com a autònom
- Agenda del diumenge 12 d'octubre a Girona: fires, música, festes i teatre
- Aquestes són les 4 malalties que es poden diagnosticar només mirant els peus
- Primer pas per aixecar dues noves torres en un lateral del parc del Migdia de Girona
- Mor un conductor de 28 anys en un xoc frontal entre dos cotxes a Rupià