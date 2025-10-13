Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Palau-saverdera porta dues setmanes sense metge

Els veïns demanen restablir el servei mèdic i augmentar els dies de visita a la setmana

L'Ajuntament de Palau-saverdera.

Redacció

Palau-savardera

Els veïns del municipi de Palau-saverdera denuncien haver passat dues setmanes sense metge al seu consultori mèdic i demanen restablir el servei mèdic i augmentar els dies de visita a la setmana, ja que només en tenen tres. L'alcalde palauenc, Miquel Serra Trulls, va interpel·lar al director del Centre d'Atenció Primària (CAP) de Roses per expressar-li la seva preocupació pel problema del metge i tenen prevista una pròxima reunió per mirar què ha passat i buscar alguna solució.

