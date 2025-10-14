Declarats quatre focus més de Dermatosi Nodular a granges de l'Alt Empordà que sumen gairebé 800 caps de bestiar
Es troben a Peralada, Pedret i Marzà, Palau-saverdera i Vilabertran i eleven a nou les explotacions amb positius
Declarats quatre focus més de Dermatosi Nodular Contagiosa a granges de l'Alt Empordà que sumen gairebé 800 caps de bestiar. Són explotacions de Peralada, Pedret i Marzà, Palau-saverdera i Vilabertran i, en conjunt, hi ha hagut divuit animals -vaques o vedelles- que han donat positiu al virus. Segons el sistema de la Xarxa d'Alerta Sanitària Veterinària (RASVE) del Ministeri d'Agricultura, en una de les granges, la de Palau-saverdera, hi ha fins a 575 caps de boví. Aquests quatre nous casos de DNC, que no canvien el radi d'afectació de la malaltia, eleven fins a nou els focus detectats fins ara en explotacions de l'Empordà. Des de dijous passat, Agricultura està vacunant les granges de la zona per intentar erradicar la malaltia.
Segons recull el Ministeri d'Agricultura, que rep els resultats del laboratori central de veterinària d'Algete, a Madrid, els quatre nous casos de DNC afecten explotacions de bestiar boví de l'Alt Empordà. Entre les granges, n'hi ha d'engreix -és a dir, de vedelles- com també de reproducció i de carn.
La més gran d'elles es troba a Palau-saverdera. En total, té 575 caps de bestiar, dels quals n'hi ha set que han donat positiu al virus. En el cas de de la de Pedret i Marzà, aquí hi ha 158 animals, dels quals vuit han contret la Dermatosi Nodular Contagiosa. Les altres dues explotacions, la de Peralada i la de Vilabertran, són més petites.
Segons recull el sistema RASVE, la primera té disset caps de bestiar boví, dels quals dos s'han infectat. I la segona en té 41, dels quals un ha donat positiu a la malaltia.
Aquests nous casos de Dermatosi Nodular no canvien el radi d'afectació de la malaltia. D'ençà que a principi de mes es va declarar el primer cas en una granja de Castelló d'Empúries fins ara, ja s'han detectat nou focus de DNC en explotacions ramaderes de la zona.
Des de dijous de la setmana passada, el Departament d'Agricultura està vacunant les granges per intentar contenir la malaltia. L'estratègia que s'ha seguit passava per immunitzar el bestiar situat a prop del focus d'infecció cap enfora (arribant a cobrir un radi d'entre 3 i 5 quilòmetres). I en paral·lel, agafant un perímetre situat a 20 quilòmetres de l'explotació, fer el mateix en sentit invers, amb l'objectiu de crear un efecte barrera.
Fins a les 93.000 dosis
Segons expliquen des del sindicat JARC, actualment el Departament està a l'espera que arribi un segon lot de vacunes. Amb aquests nous vaccins s'arribarà a les 93.000 dosis (que permetran cobrir el 75% del bestiar o el 95% de les granges dins el radi del focus). A partir d'aquí, els sacrificis de vaques i vedells quan es detectin nous positius podran fer-se de manera selectiva.
En total, el Ministeri ha comprat 500.000 vacunes contra la DNC, que anirà distribuint a mesura que calgui immunitzar les diferents explotacions.
Des de JARC, arran de l'última reunió de seguiment amb el Departament, també expliquen que Agricultura farà arribar la setmana vinent una proposta d'indemnitzacions als ramaders afectats (que també contemplarà la repoblació de les granges). Aquesta setmana, a més, segons indiquen des del sindicat, el Departament preveu reunir-se amb la Comissió Europea per veure què es fa amb els animals vacunats quan s'hagi acabat el període de restricció.
