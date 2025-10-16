Agricultura rep el segon lot de vacunes contra la dermatosi nodular contagiosa
Ordeig anuncia que la distribució de vaccins dins del radi de protecció a Girona comença "immediatament"
El Departament d'Agricultura ha rebut el segon lot de vacunes contra la dermatosi nodular contagiosa, que suma nou focus de contagi a Catalunya, tots a explotacions de l'Empordà. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat a través de la xarxa social X l'arribada del segon lot de vaccins. "Comencem immediatament amb la vacunació dins el radi de protecció a Girona", ha indicat. Les últimes quatre explotacions afectades són Peralada, Pedret i Marzà, Palau-saverdera i Vilabertran i, en conjunt, hi ha hagut divuit animals -vaques o vedelles- que han donat positiu al virus. Des de dijous passat, Agricultura està vacunant les granges de la zona per intentar erradicar la malaltia.
