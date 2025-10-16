El Parlament acorda encarregar un estudi sobre l’impacte paisatgístic del parc eòlic marí del Cap de Creus
La iniciativa del diputat gironí del PP Jaume Veray reclama que l’Observatori del Paisatge elabori l’informe en un termini de tres mesos
El Parlament de Catalunya va aprovar aquest dimecres la proposta de resolució presentada pel Partit Popular perquè el Govern encarregui un estudi sobre l’impacte paisatgístic i ambiental del parc eòlic marí projectat davant del Cap de Creus. El text, defensat pel diputat gironí Jaume Veray, insta l’Observatori del Paisatge de Catalunya a elaborar un informe en un termini màxim de tres mesos que analitzi els efectes visuals i ambientals del projecte, així com la seva incidència en la biodiversitat marina, terrestre i en els ecosistemes locals.
Veray subratlla que la construcció d’aquest parc eòlic “genera preocupació pel seu impacte en el paisatge, la fauna marina, la pesca local i altres sectors econòmics com el turisme”. Per aquest motiu, defensa que és “imprescindible disposar d’un informe independent que permeti valorar amb rigor les conseqüències reals d’aquesta instal·lació en una de les zones més singulars de la nostra costa”.
"Plena garantia de respecte al territori"
El diputat popular va remarcar que la iniciativa no qüestiona la necessitat d’avançar en la transició energètica, sinó que reclama que aquesta es faci “amb transparència, debat públic i plena garantia de respecte al territori”. “Crec que és necessari saber quin impacte tindrà la instal·lació d’aquests aerogeneradors marins de més de 260 metres d’alçada; s’ha de poder tenir un debat públic amb garanties i una decisió fonamentada”, va afegir.
La proposta aprovada també preveu que l’estudi inclogui l’anàlisi dels efectes sobre la biodiversitat marina i terrestre, i l’impacte potencial sobre activitats com la pesca i el turisme. Segons Veray, sense aquesta informació “no hi pot haver una decisió fonamentada ni un debat públic amb garanties, és una qüestió de transparència i bona gestió”. Amb aquest acord, el Govern haurà de demanar formalment a l’Observatori del Paisatge la redacció de l’informe, que haurà de servir com a base per a futures decisions sobre el desenvolupament del parc eòlic al Cap de Creus.
