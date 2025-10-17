Desmantellen una banda dedicada a cometre robatoris en cases aïllades, un dels quals a Empuriabrava
El grup actuava des de l’Hospitalet de Llobregat i feia servir vehicles de lloguer per evitar ser identificat
Els Mossos d’Esquadrahan desmantellat un grup criminal amb base a l’Hospitalet de Llobregat implicat en nou robatoris amb força en cases aïllades de diferents punts de Catalunya, entre els quals n’hi ha un a Empuriabrava. També se’ls atribueixen dos robatoris de vehicles. El cas continua obert i no descarten més detencions.
La investigació, a càrrec de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Central, va culminar el 25 de setembre amb la detenció de dos homes de 24 i 27 anys quan tornaven de cometre un robatori a Bigues i Riells. En aquell moment, els agents els van intervenir joies, rellotges, roba de diverses marques, guants i eines com tornavisos. A més dels dos detinguts, en el marc de la investigació també es van imputar els mateixos fets a un tercer home, de 27 anys, que ja es trobava en règim penitenciari per altres fets aliens a la investigació.
Vehicles de lloguer
El grup, segons la policia, estava especialitzat en robatoris amb força a habitatges aïllats i utilitzava vehicles de lloguer a nom de terceres persones per evitar ser detectat. Els seus membres es desplaçaven ràpidament a diferents punts del territori per cometre els robatoris i tornar després a l’Hospitalet, on residien.
Els investigadors els relacionen amb robatoris a Empuriabrava, Sant Vicenç de Castellet (Bages), Castelldefels (Baix Llobregat), Castellbell (Baix Camp), Barcelona, Matadepera (Vallès Occidental), Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), Vallmoll (Alt Camp) i Bigues i Riells (Vallès Oriental).
Aquest últim robatori a la localitat vallesana es va produir durant la tarda del 25 de setembre. Va ser moments després quan agents de la DIC de la Regió Policial Central van interceptar dos dels membres que acabaven d’aparcar el cotxe a prop del domicili que tenien a l’Hospitalet de Llobregat. En el moment de la detenció se’ls va intervenir joies, rellotges i roba de diverses marques a més de guants de treball i tornavisos.
Aquella mateixa tarda es va fer l’entrada i registre al domicili dels investigats on també es van intervenir més rellotges, roba i dispositius electrònics.
Els detinguts van passar a disposició judicial al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de l’Hospitalet de Llobregat. Se’ls acusa de robatoris amb força, robatoris de vehicles, pertinença a grup criminal i conducció sense permís, informa el cos policial.
