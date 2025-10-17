Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Més d'un centenar de denúncies a Llançà en dos mesos i mig de controls policials

La Policia Local ha detectat nombroses infraccions per manca d'ITV i tinença de drogues

Armes blanques i drogues intervingudes durant els controls a Llançà.

Armes blanques i drogues intervingudes durant els controls a Llançà. / Policia Local de Llançà

Eva Batlle

Eva Batlle

Llançà

La Policia Local de Llançà ha aixecat més d’un centenar de denúncies -117- durant els controls de trànsit i seguretat ciutadana efectuats entre l’1 d’agost i mitjan octubre a diferents punts del municipi. Els dispositius efectuats en aquests dos mesos i mig buscaven treure armes i drogues del carrer, prevenir accidents de trànsit.

Els agents han interposat 20 denúncies per manca d'ITV i vuit per circular sense assegurança, a més de 10 sancions per no utilitzar el cinturó de seguretat o sistemes de retenció infantil.

Algunes armes blanques intervingudes a Llançà en els controls policials.

Algunes armes blanques intervingudes a Llançà en els controls policials. / Policia Local de Llançà

Pel que fa al consum de substàncies, s’han registrat vuit denúncies per drogues i 12 per alcoholèmies administratives, així com han instruït també diligències penals en cinc casos per taxes més elevades de consum d’alcohol, un d’ells amb detenció d’un conductor estranger. També han instruït dos atestats penals, un per conduir sense permís i un altre per pèrdua total de punts.

En l’àmbit de seguretat ciutadana, els agents han formulat 21 denúncies per tinença de substàncies estupefaents i 11 per portar armes prohibides. A més, s’han immobilitzat 18 vehicles per diverses irregularitats. Des de la Policia Local de Llançà destaquen que aquests dispositius responen a l’objectiu de reforçar la seguretat i la prevenció.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
  2. Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
  3. S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
  4. Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
  5. Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
  6. Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
  7. El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
  8. T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar

Vídeo: Sorolls en la recollida de residus a Montjuïc

Vídeo: Sorolls en la recollida de residus a Montjuïc

Tres empreses gironines estudien incorporar proteïna d’insectes en l’alimentació porcina

Tres empreses gironines estudien incorporar proteïna d’insectes en l’alimentació porcina

Alcalde de Blanes: "Són deu anys sense pagar ni una subvenció de l'ordenança Impulsa i s'ha de regularitzar"

Alcalde de Blanes: "Són deu anys sense pagar ni una subvenció de l'ordenança Impulsa i s'ha de regularitzar"

Els divorcis i separacions continuen anant a la baixa a Girona

Els divorcis i separacions continuen anant a la baixa a Girona

Doblen els serveis directes de bus entre Barcelona i Olot

Doblen els serveis directes de bus entre Barcelona i Olot

El Cor Maragall portarà "Tot clàssics" a l'Auditori per Tots Sants

El Cor Maragall portarà "Tot clàssics" a l'Auditori per Tots Sants

El president del BBVA descarta dimitir i defensa que el desenllaç de l’opa no és un fracàs sinó una «oportunitat perduda»

El president del BBVA descarta dimitir i defensa que el desenllaç de l’opa no és un fracàs sinó una «oportunitat perduda»

El TSJC admet a tràmit el contenciós per frenar la urbanització de la Farella a Llançà

El TSJC admet a tràmit el contenciós per frenar la urbanització de la Farella a Llançà
Tracking Pixel Contents