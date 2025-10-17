Més d'un centenar de denúncies a Llançà en dos mesos i mig de controls policials
La Policia Local ha detectat nombroses infraccions per manca d'ITV i tinença de drogues
La Policia Local de Llançà ha aixecat més d’un centenar de denúncies -117- durant els controls de trànsit i seguretat ciutadana efectuats entre l’1 d’agost i mitjan octubre a diferents punts del municipi. Els dispositius efectuats en aquests dos mesos i mig buscaven treure armes i drogues del carrer, prevenir accidents de trànsit.
Els agents han interposat 20 denúncies per manca d'ITV i vuit per circular sense assegurança, a més de 10 sancions per no utilitzar el cinturó de seguretat o sistemes de retenció infantil.
Pel que fa al consum de substàncies, s’han registrat vuit denúncies per drogues i 12 per alcoholèmies administratives, així com han instruït també diligències penals en cinc casos per taxes més elevades de consum d’alcohol, un d’ells amb detenció d’un conductor estranger. També han instruït dos atestats penals, un per conduir sense permís i un altre per pèrdua total de punts.
En l’àmbit de seguretat ciutadana, els agents han formulat 21 denúncies per tinença de substàncies estupefaents i 11 per portar armes prohibides. A més, s’han immobilitzat 18 vehicles per diverses irregularitats. Des de la Policia Local de Llançà destaquen que aquests dispositius responen a l’objectiu de reforçar la seguretat i la prevenció.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar