El TSJC admet a tràmit el contenciós per frenar la urbanització de la Farella a Llançà
Iaeden i SOS Costa Brava han recorregut a la via judicial en contra de l'aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana (PMU) que permet construir 62 habitatges
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admès a tràmit el recurs contenciós administratiu interposat per Iaeden-Salvem l'Empordà i la federació SOS Costa Brava contra l'aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana (PMU) de la Farella de Llançà que va acordar la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona el 25 de juny i que permet tirar endavant la construcció de 62 habitatges en uns terrenys en una pineda davant de mar.
Amb aquesta resolució, el TSJC requereix a l’Administració que trameti l’expedient complet en el termini improrrogable de 20 dies, i emplaci l’Ajuntament i el promotor perquè puguin comparèixer en la causa.
Des de les entitats creuen que la tramitació del recurs serà àgil i confien que permetrà revertir un projecte urbanístic d’alt impacte ambiental i paisatgístic.
El recurs qüestiona la legalitat de l’aprovació del PMU de la Farella, un pla que preveu la construcció de cinc grans blocs plurifamiliars i possibles usos hotelers en plena primera línia de mar, "al bell mig de l’última pineda litoral del nucli urbà de Llançà".
Les entitats han aconseguit a través d'una campanya de micromecentatge els 21.000 euros per finançar les despeses per tirar endavant el contenciós. També han portat a terme des de fa temps diverses protestes per mostrar el rebuig al projecte.
Les entitats recorden que aquest espai acull 1,5 hectàrees de pineda mediterrània, un hàbitat d’interès comunitari, i que el projecte no ha estat sotmès a avaluació ambiental.
SOS Costa Brava denuncia que si hagués estat per l’Ajuntament de Llançà, els edificis encara tindrien una planta més d’alçada, ja que el consistori va aprovar inicialment un projecte amb major volum i edificabilitat. «Només la pressió ciutadana, les nostres al·legacions i la nostra presència davant la Comissió d’Urbanisme van permetre rebaixar-ne l’alçada i el nombre de plantes», assenyala la federació.
El govern va defensar l'any passat la importància de les negociacions que han suposatque l’edificació fos molt més menor que la prevista al planejament que és del 2002.
«Tot i això, l’impacte continua sent massa elevat i incompatible amb els valors ambientals i paisatgístics del sector», afegeix.
POUM obsolet
Les entitats adverteixen que el POUM de Llançà és obsolet (de 2002), no s’ha adaptat al Pla Director Urbanístic del Litoral Gironí —que establia un termini de dos anys per a aquesta adaptació— i no ha passat mai per avaluació ambiental, un requisit incorporat amb posterioritat a la seva aprovació. Tant SOS Costa Brava com IAEDEN insisteixen que cal aturar la dinàmica.
