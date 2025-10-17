Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un veler queda encallat a la platja de Colera i rescaten els dos tripulants

Salvament Marítim i els Bombers han executat l'actuació

L'embarcació Salvamar Lyra de Salvament Marítim, en una foto d'arxiu.

L'embarcació Salvamar Lyra de Salvament Marítim, en una foto d'arxiu. / Salvament Marítim

Eva Batlle

Eva Batlle

Colera

Un veler ha quedat encallat aquest divendres al migdia a la platja de Cap Ras, a Colera. Els dos tripulants han estat rescatats sans i estalvis per Salvament Marítim, que també s’ha encarregat de remolcar l’embarcació.

En l’operatiu hi han participat efectius dels Bombers. L’avís s’ha rebut cap a dos quarts de dotze del migdia, quan el veler ha quedat embarrancat a la sorra i l’hèlix ha quedat encallada.

Segons han informat els Bombers, s’ha aconseguit alliberar la nau sense incidències, i Salvament Marítim n’ha fet el rescat i el remolc fins a port.

