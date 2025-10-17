Un veler queda encallat a la platja de Colera i rescaten els dos tripulants
Salvament Marítim i els Bombers han executat l'actuació
Un veler ha quedat encallat aquest divendres al migdia a la platja de Cap Ras, a Colera. Els dos tripulants han estat rescatats sans i estalvis per Salvament Marítim, que també s’ha encarregat de remolcar l’embarcació.
En l’operatiu hi han participat efectius dels Bombers. L’avís s’ha rebut cap a dos quarts de dotze del migdia, quan el veler ha quedat embarrancat a la sorra i l’hèlix ha quedat encallada.
Segons han informat els Bombers, s’ha aconseguit alliberar la nau sense incidències, i Salvament Marítim n’ha fet el rescat i el remolc fins a port.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar