Successos
Ensurt al carrer Nou de Figueres per l'esfondrament interior d'un habitatge
No hi ha hagut ferits, però Bombers i serveis tècnics municipals han acordat precintar l'edifici pel mal estat de l'estructura
Santi Coll
El carrer Nou de Figueres ha patit, aquest divendres a la tarda, l'esfondrament d’un habitatge en el número 37, entre el carrer Sant Llàtzer i la Font Lluminosa. Efectius de la Guàrdia Urbana i dels Bombers han actuat en el lloc dels fets, sense que s'hagin registrat ferits. Fonts municipals han assenyalat en un primer moment que s'havien precintat les dues plantes superiors i el local comercial dels baixos i que els veïns afectats s’han reallotjat a cases de familiars.
Precinte preventiu
El sinistre ha obligat el tancament a la circulació en aquest tram de carrer. Posteriorment, l'Ajuntament de Figueres ha confirmat que s’ha enfonsat el fals sostre del primer pis. Els bombers i tècnics municipals han comprovat que l'estat de l’estructura afectava la seguretat de tot l’edifici i s’ha procedit al seu precintat de manera preventiva.
