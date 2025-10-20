Entreguen al Pertús un fugitiu buscat a Espanya per delictes sexuals
L'han interceptat a la frontera franco-suïssa amb dues ordres de cerca i detenció, una per agressió sexual que implicava el seu ingrés a presó
Les autoritats franceses han entregat a la Policia Nacional un fugitiu reclamat per la justícia espanyola per delictes sexuals.
El detingut comptava amb dues ordres de cerca i detenció emeses per jutjats espanyols: una per abús sexual d'un jutjat d'Almeria i una altra per agressió sexual. Aquesta última en sol·licitava el seu ingrés a presó. Va ser interceptat a la frontera franco-suïssa abans de ser traslladat a dependències policials espanyoles del Pertús - la Jonquera-, des d’on ha estat posat a disposició judicial. Aquí els agents espanyols en van formalitzar la seva detenció. L'arrestat ja comptava amb antecedents policials i judicials relacionats amb delictes de naturalesa sexual.
Segons la Policia Nacional, aquesta actuació s’emmarca dins dels mecanismes de cooperació policial i judicial entre Espanya i França, que permeten localitzar i entregar persones reclamades per la justícia amb totes les garanties legals. Un cop confirmades les ordres judicials espanyoles, es van activar els canals de cooperació europea per completar la detenció i l’entrega del fugitiu.
La Policia Nacional subratlla en un comunicat el compromís en la lluita contra els delictes més greus i la protecció de les víctimes, destacant la importància de la cooperació internacional en matèria de seguretat i justícia.
