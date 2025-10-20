Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un nou operatiu a la Jonquera acaba amb 50 vehicles revisats i vuit denúncies per drogues i armes

Els quatre cossos policials van identificar 120 persones, van enxampar un conductor drogat i en van citar un per possible carnet fals

Desplegament policial a la Jonquera pel control. / DdG

Eva Batlle

La Jonquera

Un nou operatiu policial, conegut com a Trident, va tenir lloc el divendres passat a la Jonquera com a part dels controls, que se solen dur a terme una o dues vegades per setmana i on participen quatre cossos policials. Aquests dispositius se solen fer a la Nacional II i a les zones properes a les sortides de l’autopista.

Els quatre cossos policials - Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Local de la Jonquera i Mossos d’Esquadra- van identificar unes 120 persones i revisar uns 50 vehicles durant un parell d’hores d’actuació.

Un moment del control policial realitzat divendres la Jonquera. / ajuntament de La Jonquera

Entre els resultats més destacats, van enxampar un conductor sota els efectes de drogues; va ser denunciat i, un cop pagada la multa, el vehicle va quedar a càrrec del conductor de substitució. La resta de proves d’alcoholèmia, tres en total, van ser negatives, igual que una prova d’alcoholèmia addicional practicada.

D’altra banda, es va citar una persona per possible falsificació del permís de conduir, es van interposar vuit denúncies per tinença de drogues i armes prohibides i es va retirar un vehicle amb grua per manca de documentació.

Aquest tipus de controls són considerats una eina clau per prevenir conductes delictives, reforçar la seguretat al nucli urbà i garantir la convivència dels veïns, , informa l'Ajuntament de la Jonquera.

