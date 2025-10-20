L'ONCE reparteix 100.000 euros a Roses
Domingo Gálvez, venedor de l'ONCE, és qui ha portat la sort a la vila
L’ONCE ha repartit 100.000 euros a Roses, en el sorteig del ‘Sueldazo’ del Cap de Setmana de dissabte, 18 d’octubre. Domingo Gálvez, venedor dels jocs responsables de l’Organització, és qui ha portat la sort al municipi amb la venda de cinc cupons premiats amb 20.000 euros, 100.000 euros en total.
Domingo és una persona amb discapacitat que ven els productes de loteria social des del seu punt de venda al carrer Jaume I, 13. Roses pertany a l’agència de l’ONCE a Figueres, que presta serveis personalitzats a 175 afiliats i afiliades i compta amb 70 agents venedors dels productes de joc de l’Organització.
Els cupons de l'ONCE són part dels productes de loteria social, segura, responsable i solidària de l'Organització que, des del seu disseny fins a la comercialització, implementa controls per neutralitzar consums descontrolats, prohibeix expressament la venda a menors d'edat o el consum a crèdit, entre altres mesures.
