El Consell d’Alcaldies de l’Alt Empordà reclama la segona regió policial a Girona i un nou jutjat a Figueres
L'organisme supramunicipal clama contra la multireincidència delictiva i demana solucions
El Consell d’Alcaldies de l’Alt Empordà, reunit al Consell Comarcal, ha reclamat al Departament d’Interior de la Generalitat la creació de la Regió Policial Girona Nord, una nova àrea d’influència que hauria d’incloure els 68 municipis de la comarca i permetre reforçar les comissaries de Mossos d’Esquadra de Figueres, la Jonquera, l’Escala i Roses, així com l’oficina de Portbou.
L’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, durant la seva intervenció ha posat de manifest el greuge territorial que suposa que la demarcació de Girona sigui l’única de Catalunya amb una sola regió policial, malgrat la seva complexitat i diversitat en matèria de seguretat. L’Alt Empordà és la comarca amb més municipis de Catalunya, i la seva capital, Figueres, és la segona ciutat de la demarcació, i presenta una elevada taxa d’immigració (25,9%), una de les majors incidències d’ocupacions de l’Estat i una creixent problemàtica derivada del cultiu i tràfic de marihuana.
A més, la comarca és travessada per l’AP-7, una de les vies més transitades de l’Estat amb més de 30.000 vehicles diaris, i concentra punts especialment sensibles com les estacions de tren convencional sense control d’accés ni sortida i el centre penitenciari del Puig de les Basses, amb capacitat per a 1.174 interns.
Millorar en tots els aspectes
L’objectiu de la creació de la Regió Policial Girona Nord és dotar el territori dels efectius i unitats regionals necessàries –com ordre públic, trànsit, investigació o informació– per millorar la coordinació i la resposta davant els reptes específics de la comarca. Aquesta nova configuració també permetria descentralitzar serveis actualment concentrats a Girona, assegurant una actuació policial més eficaç i propera.
Relatiu al Partit Judicial de Figueres, que és el més gran de l'Estat en nombre de municipis, es reclama que es posi en marxa el jutjat 10 mixt i que es doti de mitjans perofessionals suficients aquest nou jutjat. Al llarg d'aquest 2025 el nombre d'assumptes de guàrdia és de més de 12.300. No només és creixent en l'àmbit penal, sinó també en l'àmbit civil. Ambdós s'han triplicat respecte a l'any passat.
Els jutjats de Figueres resolen en l'àmbit civil un 70% i el penal sobre un 80% dels casos. Xifres superiors a la mitjana, i per aquest motiu es reclama un nou jutjat penal, que seria el tercer del partit judicial. Un jutjat efectiu que pugui donar resposta perquè es puguin fer efectius els judicis en un temps màxim de 30 dies.
El president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Agustí Badosa, ha destacat que «la realitat social i territorial de l’Alt Empordà fa imprescindible un reforç estructural dels Mossos d’Esquadra al nostre territori. La creació de la Regió Policial Girona Nord és una mesura justa i necessària per garantir la seguretat, la coordinació i l’atenció adequada a una comarca que és porta d’entrada a Europa i que concentra un gran volum de mobilitat, activitat econòmica i pressió turística».
Els alcaldes de la comarca, han expressat la seva preocupació per la dificultat per cobrir places de policies locals, especialment en pobles costaners que només disposen de reforços en temporada d'estiu.
L’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha remarcat la necessitat d’afrontar aquesta reivindicació des de la unitat i transversalitat dels municipis de tota la comarca, «sumant esforços i fent evident una realitat, la de la seguretat i la multireincidència, que requereix de més eines pels qui estem a primera línia rebent i gestionant els problemes derivants d’aquesta falta de recursos policials i judicials ».
A la sessió del Consell d’Alcaldies hi ha assistit, a més dels alcaldes de la comarca, Eduard Adrobau i Ros, director dels Serveis Territorials d’Interior i de Seguretat Pública a Girona, que ha recollit la petició i ha escoltat les demandes dels representants municipals i s’ha compromès a trasllarda-la, el Cap de la Guàrdia Urbana de Figueres, el Sotsinspector Lluís Lupiàñez, que ha exposat les dades de seguretat a Figueres i la comarca, la Jutjessa Degana del Jutjat de Figueres, Maria Victoria Fernández Arias i membres de la Junta de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Figueres.
- Núria Esponellà: 'Durant el tractament em vaig instal·lar en una càmper al costat del Trueta
- El Bell-lloc i Les Alzines eren partidaris d'una privatització progressiva, que permetés els alumnes acabar l'etapa
- «No sé menjar bevent aigua, prefereixo no beure res»
- La capital europea més infravalorada és també la més barata per a un viatge de tardor: vols i allotjament per poc més de 20 euros
- Ensurt al centre de Girona per l'incendi d'una furgoneta
- Girona es posa en forma: «boom» d’afluència al gimnàs
- De punt estratègic a la guerra dels Segadors a restaurant familiar: 100 anys de l'Hostal Mallorquines de Sils
- La Seguretat Social anuncia males notícies: l'edat de la jubilació ha canviat i te la poden denegar