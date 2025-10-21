Detecten set nous brots de dermatosi a l'Alt Empordà però no es modifica el radi de protecció
El Departament d'Agricultura treballa per accelerar la vacunació
El Departament d'Agricultura ha informat que s'han detectat set nous focus de dermatosi a l'Alt Empordà. Com que els casos estan propers als altres brots confirmats, no es modifica el radi de protecció de 50 quilòmetres. Ara, en total a les comarques gironines, hi ha disset explotacions contagiades pel virus. Setze a l'Alt Empordà, i una al Gironès. Segons la conselleria, la prioritat és accelerar la vacunació dels 152.000 caps de bestiar que hi ha en els dos radis de protecció. Malgrat que s'han immunitzat al voltant del 70% dels animals del radi de l'Alt Empordà; les explotacions que han detectat els nous casos també hauran de sacrificar tots els bovins per garantir la contenció de la malaltia.
