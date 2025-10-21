L'Escala fa un canvi en la gestió de la zona blava que calcula suposarà ingressar 210.000 euros l'any
A partir de gener es farà un contracte de serveis per dos anys, i de moment es descarta la municipalització
L'oposició vota en contra i defensa assumir la gestió
L'Ajuntament de l'Escala ha fet un canvi en la gestió de la zona blava que s'aplicarà a partir de gener i que calculen que suposarà ingressar 210.000 euros l'any. S'havia plantejat assumir-ne la gestió, però finalment serà un contracte de serveis. Les bases del plec de condicions es van aprovar al ple municipal. Això suposa descartar de moment la municipalització. Es va aprovar amb els vots de l'equip de govern i els vots en contra de l'oposició (Alternativa per l'Escala, ERC, Junts, Gent del Poble i en Comú Podem) que va criticar que no s'aprofités per municipalitzar.
Amb aquesta nova licitació, l'Ajuntament passarà a tenir un control més directe de la gestió, tot i que el servei es presti a través d'un contracte de serveis, remarquen des de l'Ajuntament.
Fins ara una empresa explotava el servei pel seu compte. I per tant, els ingressos anaven directament a l’empresa que també assumia els riscos econòmics. Ara l'Ajuntament manté la titularitat i el control del servei. Els ingressos (dels parquímetres, abonaments, etc.) entren directament a les arques municipals. L’empresa cobra un preu fix o variable per la feina feta.
L'alcalde, Josep Bofill, va posar de manifest que els estudis mostren que hi ha una diferència "entre els ingressos i les despeses" que haurà de revertir en uns ingressos al voltant dels 210.000 euros de mitjana anualment. A partir que es posi en funcionament suposarà, va apuntar com a positiu, "tenir el control de què seria tant les places a la via pública si es decideix algun dia no cobrar, si és la festa de no sé què, o ocupar un espai, sense donar comptes a tercers". "També el que farem és tenir el control de les tarifes", deia l'alcalde.
Bofill defensava que era complicat incorporar el personal a l'estructura municipal i que no volen condicionar el proper govern d'aquí dos anys.
Per tant, aquesta és la fórmula que s'ha decidit aplicar durant els dos anys vinents (amb una possible pròrroga de dos més), mentre s'estudia si aquest ha de ser el sistema definitiu de funcionament.
El Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars que es va aprovar al ple han de regir la contractació pel servei públic d’estacionament regulat a la via pública, anomenat zona blava (un miler de places), la gestió dels aparcaments de l’Era, la Lloba, Puig i Cadafalch i l’aparcament soterrat de Plaça Catalunya, així com el subministrament, instal·lació i posada en funcionament de l’equip de control d’accés i cobrament de l’aparcament de Puig i Cadafalch.
Crítiques de l'oposició
Les formacions de l'oposició van votar-hi en contra i van criticar no haver municipalitzat.
Etna Estrems d'ERC va manifestar que considerava que era una millora, però no va considerar lògic que calguin dos anys perquè "no hem tingut temps de valorar" perquè "si en quinze anys i tres mesos no hem tingut temps, ens sembla que la gestió del procés ha estat justeta i bastant ineficaç".
Des d'En Comú Podem, Albert Pons, es va mostrar sorprès perquè els informes consideraven més favorable la municipalització.
Des d'Alternativa, Eva Trias, assenyalava que "pensem que no era la manera, i ens hauria agradat que hi hagués un compromís per part del govern de fer una comissió de treball real, com a mínim per plantejar-nos i posar sobre la taula si hi ha la possibilitat de crear aquesta empresa pública que tots els altres grups estem defensant".
Des de Junts, Alícia Ribalta, va apuntar que "entenem que la mesura resulta insuficient per donar resposta a les necessitats de gestió del servei", tot i considerar que suposa una millora. "Un cop més", va dir, "el poble perdrà per la mala gestió possibles beneficis que es podrien haver fet amb diners extrets de la zona blava".
Per la seva banda, Gent de l'Escala, Xavier Ballesta, també entenia que era millor la municipalització i va demanar introduir que es demanés uns requisits mínims del català al personal.
