Curiositats i personatges il·lustres al cementiri de Figueres, en una visita nocturna
L'Ajuntament programa dues sessions per Tots Sants en un itinerari que recorrerà l'espai il·luminat per espelmes
El patrimoni el cementiri de Figueres, des d'escultures a panteons, curiositats, personatges il·lustres enterrats en aquest espai, o el cementiri civi amb Destaquen tombes maçòniques, austeres i amb la simbologia del culte de Salomon, són alguns dels molts elements que es donen a conèixer durant les visites nocturnes que l'Ajuntament ha tornat a programar per Tots Sants. Hi participaran el metge forense Narcís Bardalet, la historiadora de l'art i regidora de Cultura i Patrimoni, Mariona Seguranyes, i el biòleg, Josep Maria Dacosta.
Les visites se celebraran el 2 de novembre, en dues sessions, a les sis de la tarda i a les vuit del vespre.
L’acurada il·luminació amb l’encesa d’espelmes la durà a terme Perspective Events sota la direcció artística de Bruno Pérez. A cada visita -1 h i 30 minuts de durada- hi poden assistir 150 persones com a màxim i les entrades, que tenen un preu d’entre 3 i 5 euros (gratuït pels menors de 10 anys), es podran adquirir a partir del proper divendres 24 d’octubre.
La visita de les sis de la tarda anirà precedida d’una conferència (a les cinc de la tarda a la Funerària Vicens) a càrrec de l'arqueòloga Anna Maria Puig, amb intervenció final de Bardalet, titulada "El paisatge funerari de Figueres al llarg de la història". Per accedir-hi, cal disposar de l’entrada al cementiri de les sis de la tarda.
En aquestes visites s’explicaran els elements patrimonials més importants del cementiri i la seva història, es resseguirà la història i les circumstàncies de la mort d’alguns dels personatges que hi van ésser enterrats i la diversitat d’espècies que hi conviuen i anècdotes.
Ric patrimoni funerari
Les visites nocturnes al cementiri permetran descobrir el ric patrimoni funerari i els personatges il·lustres que s’hi troben enterrats. El cementiri de Figueres custodia un patrimoni escultòric i funerari de gran valor, on destaquen, entre altres, les escultures de Josep Llimona, Venanci Vallmitjana, Manel Fuxà, Frederic Marès i Artur Novoa. També és un espai molt ric en panteons funeraris, dels que destaquen especialment els projectats pels arquitectes Leandre Albareda, Josep Azemar, Emili Blanch i Josep Pelayo Martínez.
A la part del cementiri civil, a través del qual trobem les arrels de la Figueres del segle XIX, destaquen tombes maçòniques, austeres i amb la simbologia del culte de Salomon: escaires, triangles, regles o compassos. Això explica la presència d’una important lògia maçònica a Figueres, pels volts del 1880. En aquest apartat hi ha enterrats l’advocat Enric Serra, el doctor Lluís López-Rodríguez o el catedràtic de Física i Química de l’institut de Figueres, alcalde de Figueres i relacionat amb el partit republicà federal Joan Maria Bofill, membre de la lògia Llum de Figueres.
