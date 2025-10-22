Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

El Grup Iris denuncia el robatori d'una guardiola "amb força diners" durant la Cursa de la Dona de Figueres

Els fets haurien ocorregut un cop acabada la prova, "en el moment dels parlaments"

La plaça Catalunya, plena a vessar en el final de la Cursa de la Dona.

La plaça Catalunya, plena a vessar en el final de la Cursa de la Dona. / ALMOGÀVERS

Josep López Navarro

Figueres

L'entitat organitzadora de la Cursa de la Dona de Figueres, el Grup Iris, ha denunciat el robatori d’una guardiola durant la prova, celebrada diumenge passat. Els fets haurien ocorregut a la part final de l'esdeveniment, "en el moment dels parlaments, i mentre hi havia gent a la taula" on hi havia la guardiola, segons han explicat en una publicació a les xarxes socials.

La guardiola, que servia per recaptar fons per l'entitat d'ajuda contra el càncer de mama, havia estat tot el matí sobre la taula, "així que sabem que hi havia força diners", remarquen des del Grup Iris.

Des del Grup Iris lamenten profundament uns fets. "Aquest tipus de coses et trenquen el cor, al veure que hi ha gent que té tan poc cor i empatia que robi una guardiola així", conclouen.

Una edició especial

Cal destacar que l'edició de la Cursa de la Dona enguany era especial, ja que celebrava el seu desè aniversari. L'efemèride es va celebrar a la plaça Catalunya un cop acabats els cinc quilòmetres de distància de la cursa solidària.

Enguany, la Cursa de la Dona figuerenca va reunir 5.000 participants, una xifra consolidada i repetida durant les darreres edicions.

Com és habitual, la prova recaptava diners per ajudar a les persones malaltes de Càncer de Mama i als seus familiars, i per contribuir a la recerca sobre aquesta malaltia.

