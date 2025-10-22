Un informe alerta del descens continu de la natalitat a l'Alt Empordà
La comarca representa més del 30% del conjunt de sòl agrícola de les comarques gironines
La comarca de l’Alt Empordà registra una davallada sostinguda de la natalitat des de l’any 2008, segons el nou informe Indicadors Clau de l’Alt Empordà (ICAE) 2025, publicat per l’Institut d’Innovació i Recerca Glòria Compte de la Fundació Salut Empordà (FSE). Malgrat un petit repunt després de la pandèmia, la taxa se situa actualment en 7,23 naixements per cada 1.000 habitants, mantenint-se per sota de la mitjana de les comarques gironines i del conjunt de Catalunya.
Aquest informe, que forma part de la col·lecció INDIKA – Pol de Salut i Social de l’Alt Empordà, ofereix una radiografia detallada de la situació sanitària, social i mediambiental de la comarca amb dades validades i actualitzades procedents de repositoris públics.
Un dels punts destacats del document és l’evolució de les causes de defunció. El càncer continua sent la primera causa a la comarca i representa el 30,37% del total de morts registrades per la FSE, amb una incidència lleugerament superior en homes (33,52%) que en dones (26,81%). Les malalties cardiovasculars i del sistema circulatori ocupen el segon lloc (23,4%) i esdevenen la principal causa a partir dels 85 anys. En total, els centres de la FSE concentren el 55% de les defuncions de la comarca, amb només 7 morts registrades en persones menors de 40 anys durant el darrer any.
L’edició d’enguany ha posat especial èmfasi en aspectes mediambientals, amb dades sobre la concentració de nitrats a l’aigua i de diòxid de nitrogen a l’aire. Les xifres mostren que, tot i que l’Alt Empordà no presenta els valors més alts, la contaminació s’expandeix des de l’àrea metropolitana de Barcelona cap al nord.
Concentració del sòl agrícola
Pel que fa al sector primari, l’Alt Empordà concentra més del 30% del sòl agrícola de les comarques gironines, tot i que el rendiment del sector mostra una tendència a la baixa. En ramaderia, la comarca compta amb el 5% de les explotacions catalanes, destacant especialment en el sector porcí: hi ha 273 explotacions, que representen el 25,56% del total gironí, un 10% més que la mitjana de la demarcació.
En l’àmbit dels serveis socials, l’atenció bàsica presenta una distribució desigual segons el municipi. Sant Pere Pescador (20,8%) i Vilamacolum (20,11%) lideren els percentatges d’atenció social, mentre que Figueres registra una taxa del 8,96%. Durant el 2024, 3.465 persones van ser ateses per programes vinculats a la llei de la dependència, majoritàriament dones. D’aquestes, 1.205 persones tenien reconegut el Grau I, 1.444 el Grau II i 816 el Grau III.
L’ICAE 2025, inspirat en el model de Key Figures on Europe de l’EUROSTAT, compta amb el suport de l’Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el patrocini de DipSalut. També col·labora amb altres entitats de la demarcació per elaborar i contrastar les dades.
