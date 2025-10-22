Pere Borràs dimiteix d'alcalde de Pont de Molins
La renúncia és per "motius estrictament personals" i Marie Gounay ocupa ara el càrrec d'alcadessa en funcions
L'Ajuntament de Pont de Molins ha fet públic aquest dimecres la renúncia de Pere Borràs com alcalde per "motius estrictament personals". De moment, Marie Gournay ocupa l'alcaldia en funcions a l'espera de la designació del nou alcalde seguint la normativa electoral.
Des de l'Ajuntament de Pont de Molins s'ha volgut agrair "sincerament la seva dedicació, el compromís i la tasca feta durant aquest temps al capdavant del consistori, sempre amb voluntat de servei públic i estima pel poble".
Pere Borràs s'havia estrenat com a alcalde en aquest mandat després de guanyar les eleccions del 2023 encapçalant la candidatura d'Esquerra Republicana.
