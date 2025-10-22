Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Pere Borràs dimiteix d'alcalde de Pont de Molins

La renúncia és per "motius estrictament personals" i Marie Gounay ocupa ara el càrrec d'alcadessa en funcions

Pere Borràs.

Pere Borràs. / Marc Testart

Redacció

Redacció

Pont de Molins

L'Ajuntament de Pont de Molins ha fet públic aquest dimecres la renúncia de Pere Borràs com alcalde per "motius estrictament personals". De moment, Marie Gournay ocupa l'alcaldia en funcions a l'espera de la designació del nou alcalde seguint la normativa electoral.

Des de l'Ajuntament de Pont de Molins s'ha volgut agrair "sincerament la seva dedicació, el compromís i la tasca feta durant aquest temps al capdavant del consistori, sempre amb voluntat de servei públic i estima pel poble".

Pere Borràs s'havia estrenat com a alcalde en aquest mandat després de guanyar les eleccions del 2023 encapçalant la candidatura d'Esquerra Republicana.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents