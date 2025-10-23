Ferit molt greu un motorista en un accident amb un camió a l’N-II antiga de Figueres
L'accident provoca cues fins a Llers
Un motorista ha resultat ferit molt greu aquest dijous en un accident de trànsit a l’N-II antiga, a Figueres.
El sinistre s’ha produït poc després d’un quart de vuit del matí, a l’altura del quilòmetre 8,6 de l’N-IIa. En la col·lisió s’hi han vist implicats un camió i una motocicleta, que haurien xocat per envestida.
Segons les primeres informacions del Servei Català de Trànsit (SCT), el motorista és qui s’ha endut la pitjor part i ha resultat ferit de molta gravetat. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) l’ha evacuat a l’Hospital Josep Trueta de Girona.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, efectius del SEM i dels Bombers.
Cues a l'N-IIa
L’accident ha provocat retencions a l’antiga Nacional II entre Figueres i Llers, que han arribat a aproximadament un quilòmetre, segons Trànsit.
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Detenen un home a Girona per agressió sexual després de tocar-li els pits i escopir una noia
- Arresten 'in fraganti' a Girona un home de 64 anys acusat de tres agressions sexuals a noies dins el bus
- Cop policial a Girona contra una xarxa internacional que robava Toyota RAV4 per enviar-los a l’Àfrica
- “Si la vetlladora s'hagués presentat, el meu fill no s’hauria trencat el braç a l'escola fent un salt mortal”
- Aquesta moneda del Mundial del 82 es converteix en un tresor: pot arribar als 35.000 euros