L’Escala tanca l’estiu amb un 23,5% més de visitants i un creixement del turisme alemany i holandès
L'Ajuntament de l'Escala considera que les xifres reflexen un allargament de la temporada turística amb una mitjana diària de 38.541 visitants de maig a setembre
L'Escala ha registrat un creixement del 23,5% de visitants entre maig i setembre. El creixement més destacat ha estat el juny amb el 30,6%. L'anàlisi de dispositius mòbils constata una mitjana diària de 38.541 persones. Pel que fa al perfil del visitant, ha canviat i continua creixent el turisme estranger que compensa el petit descens de l'estatal. Destaca especialment el turisme creixent alemany i holandès.
L'Ajuntament de l'Escala considera que les xifres reflecteixen un allargament de la temporada turística. Ho atribueixen a les bones condicions meteorològiques, una oferta estable i diversa d’activitats i l’augment del turisme internacional que han permès superar les xifres de l'any anterior.
L'anàlisi de dispositius mòbils analitza tant les que pernocten un dia com qui passa la temporada. Al creixement del juny del 30,6%, s'hi afegeix el de la resta de mesos, d’entre el 21% i el 23%. El mes d’agost ha tornat a ser el punt àlgid, amb 58.978 visitants diaris de mitjana.
Els turistes estrangers creixen. Els alemanys passen del 9,8% al 15,4% del total de visitants estrangers, i dels holandesos, que s’enfilen de l’11,6% al 13,7%. En canvi, els francesos, tot i mantenir-se com el grup majoritari, baixen del 58,9% al 50,2%.
Les oficines de Turisme han atès un 29% més de persones, consolidant la tendència a la internacionalització: un 59,11% de les consultes provenen de públic estranger. La majoria de visitants arriben amb vehicle propi, viatgen en parella, família o amics, i fan estades d’entre tres i cinc dies.
Ocupació del 74% de mitjana
Pel que fa a l’ocupació turística, el juliol ha tancat amb una mitjana del 74,45%, i els hotels han arribat fins al 78,9%, tretze punts per sobre del 2024. A l’agost, l’ocupació ha estat del 84,2%, lleugerament inferior a la de l’any passat (–1,5 punts), principalment per un petit descens en el sector hoteler.
