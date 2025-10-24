Confirmen un nou cas de Dermatosi Nodular Contagiosa a l'Alt Empordà i ja en son divuit
Agricultura vol ampliar el radi de vacunació arreu del territori un cop la Comissió Europea aprovi el Pla Vacunal
El Departament d'Agricultura ha confirmat un nou cas de Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, que eleva a divuit el total de focus detectats a Catalunya. Tot i aquest nou positiu, no es modifiquen les restriccions ni els radis de protecció. La campanya de vacunació avança amb 125.000 dosis administrades, i el Departament d'Agricultura ha enviat a la Comissió Europea un pla per poder ampliar la vacunació a altres zones de Catalunya. A banda, s'han aixecat les restriccions a Osona, després que el cas notificat aquesta setmana s'hagi confirmat que és negatiu. El Govern assenyala que destinarà 4 milions d'euros en ajuts per garantir la sostenibilitat i repoblació de les explotacions afectades.
El nou cas confirmat de dermatosi en una explotació de Castelló d'Empúries eleva a divuit el total de focus detectats a Catalunya: disset han estat a la comarca d l'Alt Empordà i un al Gironès. En aquesta explotació s'hauran de sacrificar 56 animals, perquè n'hi ha tres que han donat positiu. Tot i aquest nou cas, el radi de protecció i les restriccions actuals no es modifiquen.
En paral·lel, l'administració ha presentat a la Comissió Europea el Pla Vacunal per contenir la malaltia, consensuat amb el Ministeri d'Agricultura. Un cop aprovat, permetrà vacunar més enllà del radi de protecció establert, prioritzant les zones amb més risc per la proximitat amb els focus actuals i les característiques del bestiar. La previsió és que cobreixi uns 500.000 animals del Pirineu, la Catalunya Central i algunes comarques de Lleida.
Aquestes setmanes, més de 60 equips de veterinaris estan treballant en els tres radis de protecció, on ja s'han administrat 125.000 dosis. Per garantir l'ampliació de la vacunació a noves zones, després de l'aprovació del pla per part de la Comissió Europea, el Departament rebrà 140.000 vacunes més en els "pròxims dies" i fins a 250.000 vials addicionals durant la primera setmana de novembre.
- Nou cas al parc Central de Girona: detingut un altre 'escopidor' per atacar una nena de cinc mesos
- Mor una dona de 61 anys en un accident a Banyoles després d’impactar contra diversos vehicles aparcats
- Un menú amb dues estrelles Michelin per 90 euros
- La nòria serà més petita i no hi haurà toros mecànics per a adults en les Fires de Girona d'aquest any
- Aquesta és la gironina que participarà com a soltera a la nova edició de La isla de las tentaciones
- “A l’institut em van fer creure que no em podria treure mai l’ESO”
- Dues avionetes acaben a la carretera en un intent fallit d’aterratge a Beuda
- Em truquen i em diuen que la Caroline està en una casa abandonada, en males condicions, no la busquis