SOM Roses reclama dispensadors per a les escoles mentre la de la xarxa no sigui apta per al consum
Proposen al govern la mesura temporal i de caràcter ugent
SOM Roses reclama mesures temporals al govern municipal mentre duri el problema a la xarxa d'aigua on es va detectar fa unes dues setmanes un excés de THM (Trihalometans) de forma esporàdica. Els gestors de la xarxa d’abastament d’aigua potable ja estan duent a terme actuacions, però es preveu que no finalitzaran a principis de desembre.
El grup municipal de SOM Roses ha presentat una proposta a l’Ajuntament per tal que el consistori assumeixi el subministrament temporal i gratuït de dispensadors d’aigua a tots els centres educatius i casals de gent gran del municipi, almenys mentre duri el problema.
Els veïns s'han vist obligats a recórrer a l’aigua embotellada. "Aquesta situació afecta tothom, però té un impacte especialment rellevant en col·lectius com els infants, joves i la gent gran, així com en equipaments públics com les escoles o els casals, on la despesa addicional sovint recau sobre els mateixos centres o sobre els usuaris", manifesta el grup en un comunicat.
SOM Roses lamenta que l’Ajuntament no hagi actuat amb proactivitat ni ha tingut l'activitat informativa que la situació requeria. Fins ara, l’activitat del govern municipal diuen que s’ha limitat a comunicacions escasses i no ha adoptat mesures efectives per ajudar la ciutadania a pal·liar les conseqüències de la crisi de l’aigua ni per donar suport als equipaments més afectats.
Segons ha manifestat el portaveu de SOM Roses, Joan Plana i Sagué, "parlem d’un servei essencial com és l’aigua, que és competència directa de l’Ajuntament. Cal que el consistori actuï amb responsabilitat i lideratge per ajudar la ciutadania i garantir que cap centre ni cap persona gran hagi d’assumir costos extres per una situació que no han provocat.”
La mesura proposada, expliquen, és temporal i de caràcter urgent, i hauria d’aplicar-se almenys mentre es mantinguin les restriccions de consum d’aigua de la xarxa.
