Alerta per possible fuita de gas a La Salle de Figueres: desallotjades dues classes i confinada la resta de l’escola
Els Bombers confirmen que la canonada està tallada i les lectures són negatives, mentre tècnics de la companyia revisen la instal·lació
Una possible fuita de gas ha obligat aquest dilluns al matí a desallotjar dues classes i la cuina de l’escola La Salle de Figueres, situada al carrer dels Fossos, mentre que la resta del centre ha quedat confinada. Els fets s’han produït pocs minuts abans de les onze, quan des del centre s’ha alertat els serveis d’emergència en detectar una forta olor de gas.
Fins al lloc s’hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, així com efectius de la Guàrdia Urbana i del SEM.
Segons han informat els Bombers, en arribar han comprovat que la canonada de gas ja estava tallada i han fet diverses lectures, totes amb resultat negatiu fins al moment. Tanmateix, han avisat la companyia subministradora perquè hi enviï tècnics per revisar la instal·lació.
El succés continua obert a l’espera de noves comprovacions.
