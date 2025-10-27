La CUP denuncia nombrosos habitatges d’ús turístic il·legals a Cadaqués
Asseguren que la família de Pilar Rahola té pisos turístics il·legals al municipi · També assenyalen un immoble de l'alcaldessa, Pia Serinyana, que defensa que és el domicili particular de la seva filla
Assemblea per Cadaqués (CUP) ha denunciat que a Cadaqués hi ha nombrosos habitatges d'ús turístic il·legals. El grup municipal ha destacat que el poble excedeix "amb escreix" el nombre de llicències legals per a habitatges d'ús turístic (HUT). Xesco Vallverdú, membre de l'Assemblea, ha explicat que durant l'estiu han fet un cribratge a diferents pàgines d'anuncis i han identificat més de 80 HUT sense llicència. "Entre aquests n'hi ha que són propietat de personalitats del poble, com el marit de Pilar Rahola o la mateixa alcaldessa, Pia Serinyana. Aquest és un fet molt greu, ja que va reformar la seva casa i la va posar per a lloguer turístic després de decretar una moratòria de llicències, fent un ús fraudulent d'una llicència d'habitatge compartit", ha denunciat Vallverdú.
Després de la roda de premsa de la CUP, en la qual ha participat el diputat Dani Cornellà, l'alcaldessa de Cadaqués ha fet un comunicat públic negant les acusacions afirmant que l'habitatge en qüestió és el domicili de la seva filla. Serinyana assegura que "rebutja de manera categòrica les acusacions sobre la seva presumpta vinculació amb pisos turístics il·legals o qualsevol altra activitat turística no reglamentada". En el comunicat, l'alcadessa explica que "l’habitatge que es va reformar i sobre el qual fa referència el Sr. Vallverdú és el domicili particular de la seva filla" i "condemna l’intent, per part de representants de la CUP, d’accedir al domicili particular de la seva filla, un fet que considera inacceptable, una vulneració de la privadesa i que defineix com un escarni".
Serinyana considera que "aquestes denúncies són infundades, fora de lloc i representen un atac greu i injust contra la seva persona i la seva família".
Les acusacions de la CUP
Vallverdú ha explicat també que altres regidors de l'equip de govern estan vinculats a immobiliàries que anuncien aquests pisos il·legals. "Hem trobat de tot: HUT que es registren com a habitatge compartit —que implica que els propietaris hi han de viure i només poden llogar habitacions—, però a la pràctica lloguen tot l'habitatge sense residir-hi; cases subdividides en tres, quatre o cinc apartaments operant amb una sola llicència; i habitatges que s'anuncien amb un número de llicència fals o, directament, que fan servir el número d'HUT d'una altra casa", ha exposat.
Així mateix, el diputat de la CUP al Parlament, Dani Cornellà, ha destacat que, segons la Generalitat, Cadaqués només podria comptar amb un màxim de 280 HUT legals, mentre que actualment se'n registren més de 1.000 amb llicència, sense incloure els il·legals. "Aquesta situació provoca una massificació turística que encareix l'habitatge i dificulta que els habitants hi puguin viure", ha assenyalat Cornellà. "Cadaqués és un exemple clar dels problemes que afronta el país: manca d'habitatge, massificació turística i aprofitament dels càrrecs públics per a rèdits personals", ha afegit.
Cornellà també ha denunciat el que consideren una actitud hipòcrita per part de l'equip de govern. "L'estiu passat, la regidora de Turisme proposava fer un estudi per controlar l'afluència turística al poble i evitar que esdevingués un parc temàtic amb problemes d'habitatge, mentre que ells mateixos incompleixen la llei en aquesta matèria", ha afirmat.
Des de l'ajuntament, l'alcaldessa recorda que "treballen activament des del mes de juny passat en una campanya intensiva d’inspecció per detectar habitatges d’ús turístic que operin sense la llicència corresponent". Afegeix que aquesta tasca, coordinada per una persona designada de manera específica per aquest propòsit, es duu a terme en estreta col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per garantir el compliment de la normativa vigent. "En aquest sentit i gràcies a eines com la plataforma Talk&Code i la revisió d’anuncis en línia, s’han identificat més d’un centenar de pisos amb possibles irregularitats, que actualment estan en procés d’investigació per verificar-ne la situació legal", assegura.
Serinyana insta a "col·laborar amb l’Ajuntament de manera constructiva i a evitar difondre acusacions sense fonament que puguin generar desinformació" i afegeix que el govern municipal actua amb "transparència i legalitat".
