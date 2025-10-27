Llançà celebra el patró de la Policia Local amb reconeixements a una dotzena d’agents
Es van reconèixer els serveis meritoris, a trajectòria de diversos agents i efectius d'altres cossos
Redacció
Llançà va celebrar dijous passat, 23 d’octubre, la festivitat del patró de la Policia Local, en un acte que va servir per reconèixer els serveis i mèrits del cos. Durant la cerimònia es van distingir onze agents -entre comandaments i policies- pels serveis meritoris realitzats durant l’any 2024, i es van atorgar dues medalles al mèrit policial a dos agents que han destacat de manera extraordinària en l’acompliment del seu deure.
També es van lliurar medalles de permanència en el servei: una per 25 anys i dues per 15 anys de trajectòria. Un dels moments més emotius de l’acte va ser l’homenatge a un agent que es jubila als 65 anys, a qui es va reconèixer amb una medalla al mèrit policial per la seva dedicació al cos, informa l'ajuntament.
L’acte va incloure igualment un reconeixement a altres cossos policials per la seva col·laboració amb Llançà: un agent monitor de tir de la Policia Local de Roses, els Mossos d’Esquadra de Figueres, dos guàrdies civils de la Intervenció d’Armes de Roses i membres de la Policia Nacional de Portbou, per la seva tasca conjunta en matèria d’estrangeria i seguretat ciutadana, informa l'ajuntament.
Durant els parlaments, l’alcaldessa, el regidor de Seguretat i el cap de la Policia Local van destacar la importància de disposar d’un cos propi al servei del municipi i van subratllar la necessitat de continuar invertint en seguretat per mantenir Llançà com un poble segur. També van voler reconèixer l’esforç diari dels agents en l’acompliment de les seves funcions.
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- La doctora explica els símptomes més comuns per falta de magnesi
- «Paquet no entregat per no ser a casa»: el volum de feina i les penalitzacions, darrere d’aquest ‘truc’ dels repartidors
- El restaurant de cuina catalana afrancesada que triomfa a Girona
- Unes 200 persones es manifesten a Camprodon en contra del telecabina que la Generalitat vol instal·lar a Vallter
- Un ferit en bolcar un cotxe a Santa Cristina d'Aro
- Impotència a Palamós per resoldre el cas d'una persona que genera alarma social