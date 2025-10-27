Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Llançà celebra el patró de la Policia Local amb reconeixements a una dotzena d’agents

Es van reconèixer els serveis meritoris, a trajectòria de diversos agents i efectius d'altres cossos

Un moment de la celebració de la patrona de la Policia Local de Llançà.

Un moment de la celebració de la patrona de la Policia Local de Llançà. / ajuntament de Llançà

Redacció

Llançà

Llançà va celebrar dijous passat, 23 d’octubre, la festivitat del patró de la Policia Local, en un acte que va servir per reconèixer els serveis i mèrits del cos. Durant la cerimònia es van distingir onze agents -entre comandaments i policies- pels serveis meritoris realitzats durant l’any 2024, i es van atorgar dues medalles al mèrit policial a dos agents que han destacat de manera extraordinària en l’acompliment del seu deure.

També es van lliurar medalles de permanència en el servei: una per 25 anys i dues per 15 anys de trajectòria. Un dels moments més emotius de l’acte va ser l’homenatge a un agent que es jubila als 65 anys, a qui es va reconèixer amb una medalla al mèrit policial per la seva dedicació al cos, informa l'ajuntament.

L’acte va incloure igualment un reconeixement a altres cossos policials per la seva col·laboració amb Llançà: un agent monitor de tir de la Policia Local de Roses, els Mossos d’Esquadra de Figueres, dos guàrdies civils de la Intervenció d’Armes de Roses i membres de la Policia Nacional de Portbou, per la seva tasca conjunta en matèria d’estrangeria i seguretat ciutadana, informa l'ajuntament.

Durant els parlaments, l’alcaldessa, el regidor de Seguretat i el cap de la Policia Local van destacar la importància de disposar d’un cos propi al servei del municipi i van subratllar la necessitat de continuar invertint en seguretat per mantenir Llançà com un poble segur. També van voler reconèixer l’esforç diari dels agents en l’acompliment de les seves funcions.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents