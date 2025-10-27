Neix Ànima, una iniciativa a l'Empordà per recaptar fons per a la recerca de malalties infantils
Cada any invertiran els diners recaptats a una causa diferent
Neix el projecte Ànima, una iniciativa a l'Alt Empordà per recaptar fons per a la recerca de malalties infantils. L'entitat agafa el relleu de l'associació Albert Sidrac i organitzarà la gala anual benèfica al castell de Peralada. El portaveu del projecte, Oriol Real, ha exposat que cada any invertiran els diners recaptats a una causa diferent. Enguany es destinaran a la recerca contra la leucèmia infantil a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. "Serviran per finançar un nou tractament experimental i molt avançat", ha indicat. Real ha destacat que la gala, que se celebrarà el 29 de novembre, comptarà amb l'actuació d'un grup d'actors de l'obra 'Mar i cel' de Dagoll Dagom, i d'artistes com Nacho Tarrés, Ernest Prana o Àlex Pérez.
La gala benèfica va néixer el 2019 de la mà de l'associació Albert Sidrach. En les quatre edicions que es van celebrar -el 2020 i el 2021 no es va fer per la pandèmia- van recaptar gairebé 150.000 euros que es van destinar a la recerca contra el sarcoma d'Ewing, un tipus de càncer molt poc freqüent.
El portaveu del projecte Ànima, Oriol Real, assenyala que la família "necessitava un descans" i parar els motors de l'entitat Albert Sidrach. Aleshores van parlar amb l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que els van demanar que continuessin amb els actes benèfics. "Independentment dels diners que poguéssim aconseguir, el més important era la feina de difusió i de coneixement que fèiem", apunta Real.
Aleshores Real i Jordi Vidal van decidir crear l'associació Ànima, que agafaria el relleu en l'organització de la gala benèfica, amb la col·laboració de l'Associació Polseres Candela. Així, conjuntament amb responsables de l'hospital infantil, van decidir que cada any destinarien els diners recaptats a la recerca d'una malaltia infantil diferent.
Enguany els fons que s'aconsegueixin s'invertiran en la investigació de la leucèmia infantil. En concret, "a un tractament experimental i molt avançat, que serveix per als infants que no ha respost als tractaments habituals", segons el portaveu del projecte.
Per conèixer la malaltia, durant la gala, es comptarà amb la participació de l'hematòloga pediàtrica de l'hospital Sant Joan de Déu, Susana Rives, i amb l'Abril, que és una nena malalta de leucèmia i pacient del centre hospitalari. A més, l'Abril és l'autora del logotip i de la imatge d'Ànima.
Real exposa que encara s'està treballant en el programa de gala i que, "ben segur", "hi haurà moltes sorpreses". De moment, avança alguns participants, com un grup d'actors de l'obra 'Mar i Cel' de Dagoll Dagom, que representaran algunes escenes del musical. Així mateix, es comptarà amb els artistes Nacho Tarrés, Ernest Prana i Àlex Pérez, entre d'altres.
L'acte solidari se celebrarà el 29 de novembre al castell de Peralada. L'objectiu, segons el portaveu, és convertir la gala "en el festival benèfic més important de les comarques de Girona". De moment, ja hi ha reservades 41 taules de les 45 disponibles, i compten també amb la col·laboració d'una trentena d'empreses.