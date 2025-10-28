Enxampen un conductor sota els efectes de cocaïna i marihuana en un dispositiu policial conjunt a la Jonquera
Es van controlar 10 vehicles i van identificar 24 persones
Un nou dispositiu policial, conegut com a Trident, es va realitzar divendres passat al municipi de la Jonquera.
L’operatiu va comptar amb la participació de la Policia Local de la Jonquera, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i, que van treballar de manera coordinada per reforçar la seguretat ciutadana i el trànsit.
Durant el dispositiu, els agents van controlar un total de 10 vehicles i van identificar 24 persones. Com a resultat, els agents van practicar el drogotest a un conductor i aquest va donar positiu en dues drogues: cocaïna i marihuana. Arran dels fets, se'l va denunciar administrativament i es va retirar el vehicle amb matrícula estrangera. D'altra banda, durant la jornada els agents van interposar una denúncia per tinença de substàncies estupefaents, segons l'ajuntament.
L’actuació forma part del Pla Trident, un dispositiu policial conjunt que els quatre cossos policials solen dur a terme una o dues vegades per setmana. Aquests dispositius se solen fer a la Nacional II i a les zones properes a les sortides de l’autopista.
