Més de 100 sancions en una setmana a Figueres per infraccions amb patinets elèctrics
La Guàrdia Urbana també n'ha aixecat 9 a ciclistes i la major part de multes són per anar per la vorera
La campanya de control centrada en ciclistes i usuaris de patinets elèctrics ha conclòs amb més de 100 sancions en una setmana a Figueres.
En total, s’han imposat 110 multes a usuaris de patinet i 9 a ciclistes. La majoria d’aquestes sancions (84) han estat per circular per la vorera, mentre que 13 casos han estat considerats circulació de risc, incloent-hi quatre usuaris de VMP (Vehicle de Mobilitat Personal) i nou ciclistes.
L’Ajuntament de Figueres recorda que la circulació de risc inclou accions com saltar-se un semàfor en vermell, no respectar la preferència del vianant, portar menors de 7 anys sense casc, desobeir un agent de trànsit, envair zones prohibides, girar o canviar de direcció indegudament, no cedir el pas o saltar-se un stop, així com circular fora de les zones habilitades.
Altres infraccions destacades han estat circular amb auriculars (10 multes), no complir l’edat mínima per a la conducció (3 multes) i portar més passatgers dels permesos.
Aquesta campanya policial està coordinada pel Servei Català de Trànsit i va començar el dia 20 i es va allargar fins al 26 d’octubre i es va desenvolupar tant en entorns urbans com en vies interurbanes de les comarques de Girona.
