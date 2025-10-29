Drets animals
Una segona vida per la Riba, una gossa salvada in extremis d'un sacrifici il·legal a l'Empordà
L’associació L’Anxova Peluda evita la mort d’una gossa border collie que ara es recupera en una residència a l'espera d'obtenir una nova llar
La persona que la va acollir volia eutanasiar-la perquè "mossegava", però l’entitat va intervenir a temps
Sònia Fuentes
Una gossa recollida al carrer en un poble de muntanya de l’Alt Empordà s’ha salvat de ser sacrificada a Figueres, tot i no existir cap informe etològic que justifiqués aquesta decisió, com exigeix la llei catalana. Ho ha denunciat l’entitat l’Anxova Peluda, amb seu a l’Escala: "La Riba continua viva per minuts".
Amb el suport legal de l’associació Lex Ànima, han aconseguit aturar el procediment i salvar l’animal, que ara es recupera en una residència. "Vam mobilitzar advocats i vam lluitar durant dies fins que vam aconseguir la cessió. A les 12 del migdia tenien ordre de sacrificar-la i a les onze vam trucar nosaltres per emportar-nos -la", expliquen. "Tot i que fa falta un mínim de dos informes etològics que acreditin que l’animal és irrecuperable, en el cas de la Riba no existia cap d’aquests informes. Només hi havia la voluntat d’uns propietaris que la van portar a sacrificar perquè la gossa mossegava i no podien conviure amb ella", afirmen des de l’entitat que inicialment havia intervingut per gestionar l’acollida.
"Hi ha moltes Ribes"
Fa aproximadament un any, la gossa de raça border collie va aparèixer perduda i l’entitat de l’Escala va publicar la seva fotografia a les xarxes i posteriorment una noia es va oferir a acollir-la i, li va posar un xip al seu nom després de portar-la al veterinari.
Amb el pas dels mesos, aquesta persona va començar a alertar de problemes de conducta, la gossa mostrava reactivitat. "Tot i que li vam proporcionar orientació i el contacte de diferents etòlegs i diverses opcions per gestionar la situació, la persona que l’acollia va decidir, finalment, portar-la a un centre veterinari per tal de sacrificar-la". Aquesta història "podria semblar el tràiler d’una pel·lícula. Però és real. I ha passat aquí", es lamenten des de l’entitat.
Sacrificis sense protocol
Davant la situació que s’havia generat, "vam intentar que ens la cedissin, però es van negar", asseguren. Des de l’Anxova Peluda, Etna Estrems remarca que "legalment, sacrificar un gos sense motius acreditats pot fer perdre la llicència a un veterinari. Només quan es va intervenir amb advocats, el sacrifici es va aturar immediatament". La Riba ha tingut sort: "Però no parlem només d’ella. Cada dia se sacrifiquen gossos sense seguir cap protocol, per ignorància o per comoditat. I sovint, en silenci".
Adoptar amb responsabilitat
La història recent de la gossa Riba, rescatada d’un sacrifici injustificat, ha posat sobre la taula una altra problemàtica que sovint s’amaga: la manca de criteri i responsabilitat a l’hora d’adoptar un animal i volen fer pedagogia i promoure adopcions responsables, fugint del caprici i buscant l’encaix entre animal i família.
Des de la fundació insisteixen en la importància de deixar-se assessorar per professionals a l’hora d’escollir quin gos adoptar. "Moltes vegades les persones actuen per impuls, perquè el gos és bonic o d’una raça concreta, però no pensen si podran oferir-li l’estil de vida que necessita", explica Etna Estrems, membre de l’entitat.
Mans expertes i rutines
Els border collie com la Riba són gossos intel·ligents i sensibles. Insegurs per naturalesa, necessiten mans expertes, rutines, i molta comprensió. Si aquesta inseguretat no es gestiona bé, poden arribar a fer servir la boca. És una raça de treball, que requereix activitat física i mental constant. "Quan no se’ls dona això, poden acabar frustrats i mostrar comportaments com la mossegada, però això no vol dir que siguin gossos agressius".
Adopcions responsables
Trobar el gos adequat no és només qüestió d’estètica, sinó d’encaix. "Passa molt també amb races com els beagles -assegurenque són gossos de caça i si no se’ls estimula, poden tenir problemes de conducta". Ara la Riba es troba en procés de valoració i rehabilitació emocional, i la seva adopció es farà només quan es trobi el perfil adequat. "Només fa una setmana que la tenim i ja s’està adaptant molt bé. No ha mossegat ningú, es relaciona bé amb altres gossos. El que cal ara és paciència, entorn estable i coneixement".
La Riba comença una nova etapa, per guanyar seguretat i tornar a confiar. "I quan arribi la persona adequada, estem convençudes que brillarà com mai", afirmen des de l’entitat.
