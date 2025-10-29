Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tanquen la pista a Falconera de Roses per inestabilitat del terreny

L’Ajuntament, de forma coordinada amb el Parc Natural i el Departament de Territori de la Generalitat, està avaluant la situació per eliminar el risc

Els operaris a la zona on s'ha restringit l'accés. / Ajuntament de Roses

Roses

L’Ajuntament de Roses ha tallat la circulació a la pista entre Punta Falconera i la carretera de Montjoi per inestabilitat del terreny. S'ha restringit el pas completament, tan a vehicles com a persones.

Es tracta d’una mesura preventiva per a la seguretat de persones i béns, després que els serveis tècnics del Departament de Territori de la Generalitat hagin detectat inestabilitat geològica en el punt que coincideix amb el revolt que inicia la pujada cap a la carretera, a l’antic front d’explotació de la pedrera.

L’Ajuntament, de forma coordinada amb el Parc Natural i el Departament de Territori de la Generalitat, està avaluant la situació per eliminar el risc en la brevetat més gran possible.

Fins a la reobertura del pas en aquest tram de pista, el regidor d’Infraestructures i Serveis, Lluís Espada, fa una crida a la responsabilitat i prudència per part de la ciutadania, a qui demana "respectar la senyalització i abstenir-se d’accedir a l’àrea tallada, ja sigui a peu com amb qualsevol mena de vehicle, fins que es restableixi el pas amb totes les garanties".

