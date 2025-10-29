Tanquen la pista a Falconera de Roses per inestabilitat del terreny
L’Ajuntament, de forma coordinada amb el Parc Natural i el Departament de Territori de la Generalitat, està avaluant la situació per eliminar el risc
L’Ajuntament de Roses ha tallat la circulació a la pista entre Punta Falconera i la carretera de Montjoi per inestabilitat del terreny. S'ha restringit el pas completament, tan a vehicles com a persones.
Es tracta d’una mesura preventiva per a la seguretat de persones i béns, després que els serveis tècnics del Departament de Territori de la Generalitat hagin detectat inestabilitat geològica en el punt que coincideix amb el revolt que inicia la pujada cap a la carretera, a l’antic front d’explotació de la pedrera.
L’Ajuntament, de forma coordinada amb el Parc Natural i el Departament de Territori de la Generalitat, està avaluant la situació per eliminar el risc en la brevetat més gran possible.
Fins a la reobertura del pas en aquest tram de pista, el regidor d’Infraestructures i Serveis, Lluís Espada, fa una crida a la responsabilitat i prudència per part de la ciutadania, a qui demana "respectar la senyalització i abstenir-se d’accedir a l’àrea tallada, ja sigui a peu com amb qualsevol mena de vehicle, fins que es restableixi el pas amb totes les garanties".
- Més de 500 persones demanen la dimissió de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm per la pujada del rebut de l'aigua
- La privatització del Bell-lloc i Les Alzines podria fer sortir més de 300 alumnes, que hauran d’absorbir la resta de centres de Girona
- Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions
- Apareix un home mort en una platja de Sant Antoni
- El Girona necessita la pròrroga per desfer-se del Constància (2-3)
- Girona, escenari del renaixement espiritual de Dani Alves
- Protestes per no poder obrir el toro mecànic per les Fires de Girona: 'Volem justícia firal, no exclusió administrativa
- Josep Salvat: «Va ser com si l’univers em digués ‘has fet bé de triar Girona’»