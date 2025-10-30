La CUP i una entitat denuncien un "pelotazo" immobiliari amb l'estació de Figueres
Sostenen que s'han donat "arguments fal·laços" per justificar la relocalització de la infraestructura amb l'objectiu d'alliberar terreny per construir
La CUP i l'Associació per a la Promoció del Transport Públic han denunciat aquest dimecres un "pelotazo" immobiliari darrere del projecte per traslladar l'estació de tren del centre de Figueres a la d'alta velocitat que hi ha a Vilafant.
La Generalitat, els ajuntaments afectats i el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible van segellar al juliol el protocol per fer realitat la nova estació.
"Hi ha una raó de fons en aquest projecte, que és desmantellar el traçat ferroviari per fer allò que coneixem popularment com a "pelotazo" urbanístic", ha assegurat Arnau Comajoan, membre de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, en una roda de premsa al Parlament de Catalunya convocada per la CUP.
Segons Comajoan, s'han donat "una sèrie d'arguments fal·laços", com que s'aconseguirà la intermodalitat entre la línia R11 de Rodalies i l'alta velocitat, per justificar la relocalització de l'estació de Figueres i, així, alliberar terreny per construir.
"És una intermodalitat que ja es pot fer a Girona per un cost molt petit, de només minuts", ha detallat Comajoan, que ha avisat que "no hi ha cap pla per coordinar els trens regionals amb l'alta velocitat".
Amb el "despropòsit" del trasllat, el temps de trajecte creixerà i els usuaris hauran d'utilitzar un altre transport per arribar al centre de Figueres, fet que "s'acabarà traduint en un augment" de l'ús del cotxe, ha advertit.
Comajoan ha plantejat el "semisoterrani" de les vies com una solució "molt més econòmica i senzilla" davant de l'"efecte barrera" que causen els passos a nivell, "si és que aquesta és la raó de fons" que motiva el trasllat de l'estació de Figueres.
La CUP critica la política ferroviària del Govern
Al seu torn, el portaveu de la CUP al Parlament, Dani Cornellà, ha carregat contra les que considera "polítiques reals" del Govern de Salvador Illa, que "només treballen" en favor d'una xarxa ferroviària que satisfaci els "interessos turístics".
"Hi ha molts municipis i comarques senceres que no tenen ni un quilòmetre de tren a (la província de) Girona, i es podrien tirar endavant iniciatives com els trens-tramvia", ha afegit.
Cornellà ha explicat que, en la sessió de la comissió de Territori i Habitatge celebrada aquest matí, s'ha debatut una proposta de resolució de la CUP que demanava "no tocar" l'estació de Figueres i presentava el "semisoterrament" de les vies com a alternativa, però ha estat rebutjada.
