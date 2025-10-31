Adjudiquen el projecte per convertir l'antiga presó de Figueres en una oficina del SOC
El despatx d'arquitectes Feu i Godoy elaboraran la proposta, que compta amb un pressupost de 725.000 euros
El Govern ha adjudicat al despatx d'arquitectes Feu i Godoy la redacció del projecte bàsic i executiu per convertir l'antiga presó de Figueres en una oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). El pressupost és de 725.450 euros. El contracte de serveis estableix que els adjudicataris tindran un termini de setze mesos per a la redacció dels projectes i dels estudis. A més, també s'encarregaran de la direcció de les obres. L'equipament, que data del 1917, va deixar de funcionar com a centre penitenciari el 2014, quan es va obrir la presó de Puig de les Basses.
La previsió és que, a més de les oficines del SOC, l'edifici també aculli els serveis del SEPE i un espai de formació focalitzat en l'electromecànica i la indústria alimentària.
Pas endavant per reconvertir l'antiga presó de Figueres en un nou equipament. La Generalitat ha adjudicat la redacció del projecte bàsic i executiu a Feu i Godoy Arquitectes, un despatx de Solsona. Segons la informació de la seva pàgina web, l'empresa combina l'activitat professional, la docència i la investigació en l'àmbit de la restauració patrimonial.
El contracte de serveis estableix que hauran de redactar el projecte, amb els seus estudis corresponents, en un termini de setze mesos. A més, s'encarregaran de la direcció de les obres. Tot plegat, amb un pressupost total de 725.450 euros.
Entre l'equip que elaborarà la proposta, hi haurà un especialista en façanes del període de l'antiga presó. El professional haurà de presentar una diagnosi del seu estat i una proposta de tractament de conservació-restauració. L'objectiu és restituir les façanes i els acabats interiors durant la intervenció per reconvertir l'edifici.
Així mateix, hi haurà una arqueòloga i historiadora especialista en l'obra de l'arquitecte Joaquim Azemar, que ajudarà a definir l'evolució històrica i constructiva de l'edifici per tal de millorar la seva comprensió i anàlisi. Per últim, també es comptarà amb un historiador especialista en memòria històrica per assessorar en els plantejaments de la part de memorial.
De presó a espai de promoció econòmica
L'antiga presó de Figueres és propietat de la Generalitat i està declarat bé cultural d'interès local. El seu arquitecte va ser Josep Azemar. L'equipament va funcionar com a centre penitenciari des del 1917 i fins al 2014, quan es va clausurar amb l'obertura de Puig de les Basses. Des de llavors, s'han plantejat diverses propostes per donar-li un altre ús a l'antic equipament.
El 2023 la Generalitat i l'Ajuntament van arribar a un acord per transformar l'antiga presó en un espai de promoció econòmica i social.
En concret, les previsions és que aculli les dependències del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), les oficines del SEPE i un espai de formació, focalitzat en l'electromecànica i la indústria alimentària, entre altres especialitats.
En un principi, el calendari preveia licitar el projecte el 2023, adjudicar les obres el juny del 2024 i que finalitzessin els treballs el segon semestre del 2025.
Finalment, però, es va licitar el projecte a principis d'aquest any i a finals d'octubre s'ha adjudicat.
- Pol Estrada: «Els 'boomers' són la generació que millor ha viscut en tota la història»
- Ja és oficial: aquest és el dia que els pensionistes cobraran la paga extra de Nadal
- Un ciclista resulta ferit greu en un accident a Girona
- Dos municipis gironins, entre els 25 més cars d’Espanya per comprar un habitatge
- Així serà la casa nova de Lamine Yamal: sala de festes, camp de futbol i gimnàs privat per 14 milions d'euros
- Els professionals de la salut mental infantil demanen ajuda
- «Torno pel meu pare, perquè ningú l’oblidi»
- L'art de l'arròs: de veure l'àvia cuinar a preparar paelles en casaments