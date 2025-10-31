Cadaqués aprova un pressupost de 14,9 milions, un 62,5% d'increment per unes expropiacions
El ple de l'Ajuntament de Cadaqués ha aprovat el pressupost per al 2026 de 14,9 milions d'euros. Això suposa un increment del 62,5% respecte a l'any passat. Una pujada que es justifica pel crèdit de 5 milions d'euros que el consistori ha sol·licitat per fer front a diverses expropiacions que estan previstes de cara a l'any vinent. Un crèdit que s'ha computat en el capítol d'ingressos i també al de despeses. El pressupost s'ha anat incremenant en els darrers sis anys passant dels e6,6 milions fins als 9,2 del 2024. A més, el pressupost d'aquest 2026 contempla unes inversions per valor de 730.000 euros.
En aquest apartat, està previst invertir 105.000 euros en seguretat i mobilitat ciutadana, 95.200 euros en benestar comunitari, 35.010 euros en cultura, 50.000 euros en matèria d’esports, 35.000 euros en serveis marítims, 200.000 euros en infraestructures i 212.000 euros en altres serveis de caràcter general. L’anterior pressupost va destinar 228.200 euros en inversions, per tant, l’augment en inversions d’un any per l’altre és del 221%. L’increment més accentuat té relació amb la seguretat i la mobilitat i cultura.
Pel que fa als ingressos, l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) augmenta només una dècima, mentre que s’actualitza l’ordenança sobre la plusvàlua municipal (IIVTNU). En aquest sentit, s’introdueix una bonificació del 95% en els casos d’herències de l’habitatge habitual entre familiars directes que permet alleugerir la càrrega fiscal de les persones que hereten el seu domicili familiar. També es preveu un augment del 16% pel que fa a les previsions d’ingressos per a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) i l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).
En matèria de taxes i preus públics, capítol que va a l’alça respecte a l’últim exercici, s’han creat els anomenats Ingressos per execució subsidiària i que tenen un import de 150.000 euros. L'objectiu és fer front a aquelles despeses que l’ajuntament ha de realitzar de manera subsidiària i que provenen, en gran manera, d’expedients urbanístics.
Aquest apartat també creix per l’actualització de les previsions en el padró de la taxa d’escombraries i la de clavegueram, tot i que no s’incrementen respecte a l'any passat. Pugen un 4% les transferències corrents, que inclouen els ingressos per participació en els Tributs de l’Estat, Tributs de la Generalitat i els diners procedents de la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
S'aprova l'adhesió a l'ATM de Girona
El ple municipal també va servir per donar llum verda a l’adhesió de Cadaqués al consorci de l’Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) de l’àrea de Girona a partir del dia 1 de gener. A la pràctica, significa que els habitants del municipi podran aprofitar un sistema tarifari integrat que representa un estalvi significatiu per als usuaris del transport públic.
Al mateix temps, l’ajuntament col·laborarà en el desenvolupament de les funcions d’aquest consorci i participarà en el seu finançament. En aquest apartat i tenint en compte que s’ha calculat una aportació anual de 2,807 euros per cada habitant, Cadaqués hi destinarà 8.123,46 euros.
