Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tram final d'obres al passeig Lluís Albert de l'Escala

Els treballs s'han reprès per acabar un projecte que ha transformat un nou tram del litoral

Els treballs del darrer tram d'obres al passeig Lluís Albert amb els contenidors soterrats.

Els treballs del darrer tram d'obres al passeig Lluís Albert amb els contenidors soterrats. / Ajuntament de l'Escala

Redacció

Redacció

L'Escala

L'Escala ha començat els darrers treballs de la reforma del passeig Lluís Albert després que s'aturés pendent del subministrament de material divers.

En aquest sentit, falta la instal·lació dels contenidors soterrats i s'han d'instal·lar també respatllers en diversos dels bancs del passeig.

També quedaven pendents algunes de les connexions de serveis i un sistema per diferenciar a terra la zona destinada a vianants de la dels vehicles, pensant en els moments en què l'espai està obert al trànsit.

Està previst que aquestes darreres actuacions estiguin completades dins del mes de novembre.

Aquesta és una de les obres finançades a través de la subvenció del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions, finançada amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), a través de fons europeus NextGenerationEU

La major part de l'obra, però, està finalitzada i el municipi compta amb un nou tram litoral amb la imatge renovada després que prèviament s'hagi actuat a la Platja i al Port d'en Perris.

Notícies relacionades i més

A més, es disposa d'un mirador litoral a la zona que havia estat la piscina de l'Hotel Voramar i que va ser enderrocada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents