Agents de paisà localitzen un magatzem de droga a la Jonquera mentre perseguien un home sospitós
Hi van trobar 605 grams de cocaïna, 500 grams d'heroïna i 800 grams d'haixix
Agents de la Policia Local de la Jonquera vestits de paisà van descobrir un magatzem de droga en un immoble del municipi mentre perseguien un individu. Els fets van passar aquest dijous, cap a les sis de la tarda. Segons fonts policials, els agents estaven perseguint un home sospitós, que va entrar en un edifici. En pujar fins al pis superior, els efectius van veure que una porta estava oberta i que donava a accés a un espai utilitzat com a magatzem de droga. A l'interior, s'hi van trobar 605 grams de cocaïna, 500 grams d'heroïna i 800 grams d'haixix, així com estris per al pesatge i la manipulació de substàncies. El sospitós no va ser trobat, i els Mossos han obert una investigació per localitzar-lo.
Els agents van intervenir el material i les substàncies i van informar els Mossos d'Esquadra, que han assumit la investigació per esclarir els fets i identificar els responsables del punt d'emmagatzematge.
