Agricultura actua en un punt crític en cas d'incendi al cap de Creus, a l'accés a Cadaqués

Els treballs pretenen reduir el risc d'extenció del foc cap al Pení i a l'única entrada al municipi

La zona on s'han portat a terme treballs contra incendis, al cap de Creus.

La zona on s'han portat a terme treballs contra incendis, al cap de Creus. / Departament d'Agricultura

Redacció

Cadaqués

El Departament d'Agricultura conjuntament amb els Bombers i el Parc Natural de Cap de Creus ha portat a terme treballs a un punt estratègic al sector del Coll de Perafita i de la carretera de Cadaqués, la Gi-614, per evitar que en cas d'incendi el foc pugui avançar cap a la muntanya del Pení i cap a l'únic accés a Cadaqués. Els treballs també han servit per potenciar nous hàbitats d'espais oberts que es consideren molt valuosos per l'espai natural protegit.

L'àrea on s'ha actuat ha patit en els darrers 30 anys nombrosos incendis. El darrer l'estiu passat, un petit foc que va afectar 14 hectàrees al nord de la carretera que té molt trànsit durant l'època turística i on es generen importants retencions.

Les actuacions han consistit a crear una franja de trànsit de dos metres d'amplada a continuació dels treballs de manteniment que porta a terme el Servei Territorial de Carreteres i de les tasques de manteniment que el Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF) va fer el passat hivern.

Les franges s'han ampliat a les zones de corbes per millorar la visibilitat. S'ha actuat en 25.770 metres quadrats. Estassada, aclarida d'arbres, tanys (triar i deixar només alguns dels rebrots perquè la vegetació creixi més ordenada) i la trituració de restes vegetals han estat els treballs.

El punt on s'ha actuat se situa entre els termes del Port de la Selva, Cadaqués i Roses.

El foc, cap al Pení i Cadaqués

Des del Departament d'Agricultura expliquen que el coll de Perafita forma un col·lector de vent cap on tendirien a pujar els incendis provinents de la zona del Port de la Selva. A partir d'aquí el foc baixaria cap al mar en direcció a Cadaqués i es podria obrir també pel flanc dret cap a la falda de Pení.

Els treballs que s'han portat a terme permeten reduir la càrrega de combustible en tota l'àrea del coll, aprofitant la discontinuïtat dels conreus i millorant la zona de pastura actualment existents.

En cas de produir-se un incendi, es donaria en un punt conflictiu per l'elevat volum de trànsit, perquè és l'únic accés per carretera a Cadaqués i també per accedir els mitjans d'extinció.

